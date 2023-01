Já são 11 ataques ao sistema de transmissão, com 4 torres derrubadas, diz Aneel

A contagem de ocorrências relacionadas a torres de transmissão ao longo do mês de janeiro no Brasil foi atualizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Já são 11 ocorrências (3 em Rondônia, 4 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 no Mato Grosso) nas quais 4 torres foram derrubadas (3 em Rondônia e 1 no Paraná) e 16 danificadas (6 no Paraná, 3 em São Paulo, 6 em Rondônia, 1 em Mato Grosso). As informações são da Agência Estado.

Os problemas causados nas torres começaram na noite de 8 de janeiro, quando grupos extremistas atacaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Apesar da coincidência das datas, não há comprovação de que os eventos estejam relacionados. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que as investigações sobre os episódios estão sendo conduzidas pela Polícia Federal (PF).