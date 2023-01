Quinto ataque a torres de energia é registrado no país pela ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou o quinto ataque a uma área de linha de transmissão de energia de 230 kV. A ocorrência foi às 18h43 do sábado (14), no estado de Rondônia, entre os municípios de Pimenta Bueno e Vilhena. Com informações da CNN.

Segundo o relatório, as causas ainda estão sendo identificadas. No entanto, relatos indicam que elementos estruturais – como cabos de aço e parafusos – teriam sido retirados do equipamento que caiu.

A causa da queda da torre está em apuração. O proprietário afirma que há indícios de vandalismo. O ONS diz que, após a queda da torre, houve desligamento automático da linha de transmissão. Apesar disso, não houve consequência significativa no fornecimento de eletricidade para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Na sexta-feira (13), uma quarta torre de transmissão de energia elétrica foi alvo de vandalismo, na cidade de Rio das Pedras, interior de São Paulo, na região de Piracicaba.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a torre é da transmissora Taesa e as autoridades foram contatadas diante de “claras evidências” de tentativa de derrubada de uma torre da linha de transmissão que liga as cidades de Assis e Sumaré, ambas no interior paulista. O relato feito às autoridades menciona a retirada de alguns elementos de sustentação de uma das torres de energia no local.

A Aneel informa que a ocorrência foi detectada quinta-feira, dia 12, às 14h27. O vandalismo já foi reportado ao Ministério de Minas e Energia e às autoridades de segurança.

