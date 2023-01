Três torres de transmissão de energia são derrubadas, e governo vê indício de vandalismo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que três torres de transmissão de energia elétrica foram derrubadas, sendo que outras estruturas ficaram danificadas na madrugada de segunda-feira (9). Os casos ocorreram no Paraná e em Rondônia. Segundo integrantes do governo, usaram trator para derrubar a estrutura. As informações são de O Globo e Suno Notícias.

A notícia impactou as ações da Eletrobras, que chegaram a cair 2% nesta terça-feira (9).

Apesar dos danos, não houve suspensão no fornecimento de energia. Mas o governo federal decidiu criar um gabinete de crise, coordenado pela Aneel, para acompanhar a situação.

"Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres", aponta um trecho do boletim de acompanhamento do grupo.

Cabos cortados

À 0h13 de segunda-feira, uma das torres de transmissão que fazem parte do sistema que distribui a energia gerada na usina de Itaipu para o restante do país foi derrubada.

Cabos de apoio foram cortados e um trator foi usado para derrubar a torre, segundo relato de integrantes do governo. Outras três torres foram avariadas na mesma região. O caso ocorreu na cidade de Medianeira (PR), a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu.

Após a queda da torre, outra linha de transmissão passou a transmitir a energia, evitando corte no fornecimento.

Outros dois casos foram registrados em Rondônia. Uma torre teve seus cabos de sustentação cortados e caiu e outra torre foi derrubada. Nas duas situações, também não houve interrupção no fornecimento de energia.

Em um dos casos, a empresa responsável pela torre aponta "indícios de sabotagem, sendo cortados dois estais (cabos de aço de sustentação da torre)". Em outro, o grupo também aponta que "há indícios de vandalismo".