Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Isan Anijar é eleito empresário do ano pela Associação Comercial do Pará

Empresário afirma que o título reconhece o legado da sua família e colaboradores.

Jéssica Nascimento e Maycon Marte
fonte

Isan Anijar, diretor comercial do Grupo Marmobraz. (Foto: Arquivo pessoal)

Os associados da Associação Comercial do Pará (ACP) escolheram em uma decisão unânime o empresário Isan Anijar, diretor comercial do Grupo Marmobraz, como Empresário do Ano 2025. O título reconhece a contribuição de nomes importantes para o empresariado local. E, no caso de Anijar, reconhece as contribuições ao desenvolvimento empresarial do Estado em um legado de quase cinquenta anos. Para ele, a premiação também homenageia sua família, amigos e sócios, já que todos contribuíram para os bons frutos que o setor comercial paraense colhe do trabalho desempenhado.

image Isan Anijar. (Foto: Arquivo pessoal)

Anijar descreve um sentimento de satisfação pessoal com a premiação e ressalta que recebeu a notícia com gratidão. Segundo ele, a homenagem também agrega o peso e a credibilidade da Associação, sendo, por isso, a maior honraria para um empresário no estado. “Esse prêmio de empresário do ano da ACP, que é uma entidade de classe que tem 206 anos, é o maior para um empresário no estado do Pará”, afirma.

“Para mim é um motivo de muita alegria, muita emoção e marca, com certeza, a minha trajetória de vida como empresário. Tenho muita gratidão pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, pelo meu irmão, que é meu sócio, e gratidão aos nossos clientes e os nossos funcionários, além de todos os nossos parceiros”, ressalta o empresário.

Ele reforça que sua trajetória empresarial começou ainda na infância, aos 12 anos, quando ajudava o pai e precursor do negócio que representa atualmente, Salomão Anijar. Segundo Isan, são mais de cinquenta anos desenvolvendo um projeto familiar que avançou sobre diferentes segmentos e atravessou muitas vidas. Por isso, avalia que o título também se estende aos membros da sua família, entre outros colaboradores.

image (Foto: Arquivo pessoal)

“Dedico essa conquista aos nossos mais de um milhão de clientes conquistados ao longo desses cinquenta e três anos de empresa e de cinquenta anos de trajetória como empresário. Não esquecendo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e, especialmente, do meu sócio, meus irmãos, Irã e Ivan Anijar. E, nesse momento, lembrar toda que tudo que está acontecendo é graças à educação e a orientação dos nossos pais”, agradece.

Sobre o futuro do negócio, Isan aponta que a dedicação estará sobre o trabalho que já é feita. Isso para manter as características de qualidade, padrão e empenho já conquistados. 

“O que vem pela frente é muito trabalho, muita dedicação e acima de tudo amor em tudo o que a gente faz, porque esse é o nosso segredo e vai continuar sendo”, afirma.

Prêmio celebra 70 anos de valorização do empreendedorismo paraense

Criado em 1953, o Prêmio Empresário do Ano é a mais alta distinção concedida pela ACP e já homenageou 69 personalidades do setor empresarial ao longo de sua história

Neste ano, a premiação chega à 70ª edição. Agora, Isan Anijar se junta a esse seleto grupo de líderes de destaque.

“Ficamos muito felizes com a escolha. Ele tem uma história inspiradora e está à frente de um empreendimento que ultrapassou a marca de mais de meio século de atividades”, afirmou Elizabeth Grunvald, presidente da ACP.

Reconhecimento a uma trajetória de inovação e responsabilidade social

À frente da Marmobraz, grupo com mais de 50 anos de atuação no setor de mármores e granitos, segundo Grunvald, Isan Anijar se destacou por liderar a empresa com foco em inovação, ética e adaptação às tendências do mercado

Um dos projetos recentes da empresa foi a criação de um espaço exclusivo para destacar a importância da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), evento climático que será realizado em Belém em novembro de 2025.

“O Isan Anijar está à frente da Marmobraz sempre buscando reinventar-se com ousadia e responsabilidade socioambiental. Ele é uma referência nesse sentido”, destacou Elizabeth Grunvald.

Além do reconhecimento simbólico, de acordo com Grunvald, o empresário receberá a Medalha e o Diploma da ACP, símbolos de inclusão na galeria dos grandes nomes do empresariado paraense. A data da cerimônia de entrega será divulgada em breve pelos canais oficiais da instituição. 

Uma história de impacto para o Pará

Para a presidente da ACP, o legado de Isan Anijar vai além dos negócios. O trabalho dele contribui para a geração de empregos, renda e desenvolvimento no Estado, consolidando um papel estratégico na economia local.

“Com sua trajetória, Isan inspira, constrói e gera impacto positivo para toda a sociedade paraense”, finalizou Grunvald.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

associação comercial do pará

acp

empresário do ano 2025
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

SHOPPINGS NO 2º SEMESTRE

Lojistas de shoppings em Belém projetam alta de até 30% nas vendas no 2º semestre

Com expectativa de aumento de até 30% nas vendas, comerciantes se preparam para o Dia das Crianças, Black Friday, Natal e o movimento inédito trazido pela COP 30. Algumas lojas já avaliam contratações temporárias.

06.09.25 9h00

MERCADO DE FLORICULTURA

Círio e datas comemorativas impulsionam vendas e movimentam o setor de floricultura em Belém

Apesar da queda nas vendas no segundo semestre, eventos como uma das maiores festas religiosas do país impulsionam a procura por flores e decoração.

06.09.25 7h30

Economia

Programa Startup Pará busca inovações em bioeconomia, tecnologia da informação e IA

Em Belém, programação começa neste sábado (6)

05.09.25 19h25

Economia

Semas faz leilão de 46 lotes de Ipê, em tábuas e decking, neste sábado (6)

Madeira é resultado de apreensões em fiscalização ambiental e de doações voluntárias à administração pública

05.09.25 18h52

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda