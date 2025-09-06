Isan Anijar é eleito empresário do ano pela Associação Comercial do Pará

Os associados da Associação Comercial do Pará (ACP) escolheram em uma decisão unânime o empresário Isan Anijar, diretor comercial do Grupo Marmobraz, como Empresário do Ano 2025. O título reconhece a contribuição de nomes importantes para o empresariado local. E, no caso de Anijar, reconhece as contribuições ao desenvolvimento empresarial do Estado em um legado de quase cinquenta anos. Para ele, a premiação também homenageia sua família, amigos e sócios, já que todos contribuíram para os bons frutos que o setor comercial paraense colhe do trabalho desempenhado.

Isan Anijar. (Foto: Arquivo pessoal)

Anijar descreve um sentimento de satisfação pessoal com a premiação e ressalta que recebeu a notícia com gratidão. Segundo ele, a homenagem também agrega o peso e a credibilidade da Associação, sendo, por isso, a maior honraria para um empresário no estado. “Esse prêmio de empresário do ano da ACP, que é uma entidade de classe que tem 206 anos, é o maior para um empresário no estado do Pará”, afirma.

“Para mim é um motivo de muita alegria, muita emoção e marca, com certeza, a minha trajetória de vida como empresário. Tenho muita gratidão pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, pelo meu irmão, que é meu sócio, e gratidão aos nossos clientes e os nossos funcionários, além de todos os nossos parceiros”, ressalta o empresário.

Ele reforça que sua trajetória empresarial começou ainda na infância, aos 12 anos, quando ajudava o pai e precursor do negócio que representa atualmente, Salomão Anijar. Segundo Isan, são mais de cinquenta anos desenvolvendo um projeto familiar que avançou sobre diferentes segmentos e atravessou muitas vidas. Por isso, avalia que o título também se estende aos membros da sua família, entre outros colaboradores.

(Foto: Arquivo pessoal)

“Dedico essa conquista aos nossos mais de um milhão de clientes conquistados ao longo desses cinquenta e três anos de empresa e de cinquenta anos de trajetória como empresário. Não esquecendo da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e, especialmente, do meu sócio, meus irmãos, Irã e Ivan Anijar. E, nesse momento, lembrar toda que tudo que está acontecendo é graças à educação e a orientação dos nossos pais”, agradece.

Sobre o futuro do negócio, Isan aponta que a dedicação estará sobre o trabalho que já é feita. Isso para manter as características de qualidade, padrão e empenho já conquistados.

“O que vem pela frente é muito trabalho, muita dedicação e acima de tudo amor em tudo o que a gente faz, porque esse é o nosso segredo e vai continuar sendo”, afirma.

Prêmio celebra 70 anos de valorização do empreendedorismo paraense

Criado em 1953, o Prêmio Empresário do Ano é a mais alta distinção concedida pela ACP e já homenageou 69 personalidades do setor empresarial ao longo de sua história.

Neste ano, a premiação chega à 70ª edição. Agora, Isan Anijar se junta a esse seleto grupo de líderes de destaque.

“Ficamos muito felizes com a escolha. Ele tem uma história inspiradora e está à frente de um empreendimento que ultrapassou a marca de mais de meio século de atividades”, afirmou Elizabeth Grunvald, presidente da ACP.

Reconhecimento a uma trajetória de inovação e responsabilidade social

À frente da Marmobraz, grupo com mais de 50 anos de atuação no setor de mármores e granitos, segundo Grunvald, Isan Anijar se destacou por liderar a empresa com foco em inovação, ética e adaptação às tendências do mercado.

Um dos projetos recentes da empresa foi a criação de um espaço exclusivo para destacar a importância da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), evento climático que será realizado em Belém em novembro de 2025.

“O Isan Anijar está à frente da Marmobraz sempre buscando reinventar-se com ousadia e responsabilidade socioambiental. Ele é uma referência nesse sentido”, destacou Elizabeth Grunvald.

Além do reconhecimento simbólico, de acordo com Grunvald, o empresário receberá a Medalha e o Diploma da ACP, símbolos de inclusão na galeria dos grandes nomes do empresariado paraense. A data da cerimônia de entrega será divulgada em breve pelos canais oficiais da instituição.

Uma história de impacto para o Pará

Para a presidente da ACP, o legado de Isan Anijar vai além dos negócios. O trabalho dele contribui para a geração de empregos, renda e desenvolvimento no Estado, consolidando um papel estratégico na economia local.

“Com sua trajetória, Isan inspira, constrói e gera impacto positivo para toda a sociedade paraense”, finalizou Grunvald.