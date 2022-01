IPVA: veja o calendário de quando pagar o imposto com desconto no Pará

Com o início de um novo ano, começa também um novo ciclo de pagamento de impostos. Entre as cobranças, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) - tributo estadual cobrado pela posse de veículos automotores que circulam em estradas e rodovias.

O pagamento do IPVA é obrigatório e a alíquota apresenta variação conforme o modelo e a o ano de fabricação do veículo, e também o estado onde o veículo está registrado.

No Pará, os proprietários de veículos com final de placas 71 a 91 que não tenham multas de trânsito nos dois últimos anos (2020 e 2021) terão um desconto de 15% sobre o valor do IPVA se anteciparem o pagamento até o dia 18. O desconto será de 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações.

Além da cota única, o contribuinte poderá optar por parcelar o imposto em três vezes, antes do vencimento, sem desconto, ou pelo pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto. Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas deve-se observar a data no calendário anual, abaixo.

Confira o calendário