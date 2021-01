IPTU: Contribuinte já pode pegar segunda via em site; acesse

Os contribuintes de Belém já podem cumprir suas obrigações com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Desde a sexta-feira (15), a Prefeitura de Belém iniciou pelos Correios os envios dos carnês para os moradores. A segunda via poderá ser consultada a partir desta quarta-feira (20) no site. A administração municipal informa que, caso o contribuinte não consiga acessar a segunda via, deve aguardar mais alguns dias para acessar o site novamente ou aguardar a distribuição dos Correios, que deverá ser concluída até o final da primeira semana de fevereiro.

A Secretaria de Finanças (Sefin) afirma também que a base de cálculo para o IPTU, para os imóveis que não receberam atualização cadastral em 2020, estará corrigida apenas com a atualização monetária, com base na variação anual acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O intuito é apenas compensar a inflação do período.

O desconto no tributo será de 10% para quem efetuar o pagamento em cota única até o dia 10 de fevereiro. Quem pagar até o dia 10 de março, terá desconto de 7% para pagamento em cota única. A Prefeitura lembra também do crédito de 25% para quem pagou o IPTU/2020 até 30 de dezembro de 2020, para imóveis residenciais e até 30% para imóveis não residenciais.

Ananindeua

Em Ananindeua, por outro lado, o pagamento iniciará no dia 10 de maio, seja na forma de cota única ou no pagamento da primeira parcela na opção a prazo. A principal novidade no município é a utilização pela primeira vez do Pix, meio de pagamento eletrônico desenvolvido pelo Banco Central do Brasil (BCB). “Mas, quem optar pelos carnês poderá imprimir o boleto pelo site da Segef, Secretaria de Gestão Fazendária (www.ananindeua.pa.gov.br/segef) ou esperar serem entregues nas residências através dos Correios”, demarca a Prefeitura de Ananindeua.

O contribuinte de Ananindeua que optar por pagamento de cota única poderá ter um desconto de 20% no valor total do imposto. O desconto está disponível para pagamento até o dia 10 de maio de 2021. Já o contribuinte que preferir o pagamento a prazo tem a opção de parcelamento em até oito vezes, com vencimento todo dia 10, iniciando no mês de maio.

No município, seja pelo pagamento em cota única ou de forma parcelada, a Guia de pagamento do IPTU poderá ser retirada de três formas: de modo presencial, na sede da Segef, na avenida Claudio Sanders, 1.590, entre 8h e 14h; via internet, no site www.ananindeua.pa.gov.br/segef; e nas residências, após o envio dos Correios.

Na posse da Guia de Recolhimento, o IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária credenciada (Banpará, Basa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa) ou nos demais canais disponibilizados pelas instituições financeiras, como os aplicativos bancários.