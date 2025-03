IPTU: 163 mil contribuintes de Belém têm até 10 de março para pagar cota única com desconto de 7%

Cerca de 163 mil contribuintes belenenses, o que equivale a 57,3% do total, ainda podem se beneficiar do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em cota única, até a próxima segunda, 10 de março, com o desconto de 7%. As informações são do secretário de Finanças, Emanuel Messias de Sousa. Belém tem o total de 284 mil contribuintes alcançados pela tributação do IPTU. Conforme a Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), quase 44,5 mil deles (15,6%) optaram pelo pagamento parcelado até 28 de fevereiro.

Todos os 44,5 mil que escolheram o parcelamento já quitaram a primeira parcela do imposto. Dos 284 mil contribuintes tributados, cerca de 76,5 mil (27%) efetuaram o pagamento em cota única até 10 de fevereiro.

Para 2025, a prefeitura de Belém lançou créditos tributários no montante de R$503,6 milhões. A arrecadação foi da ordem de R$148 milhões, até 28 de fevereiro, correspondendo a 29,4% do total cobrado.

Metas do governo municipal

Neste ano, a prefeitura de Belém, mediante a Secretaria de Finanças (SEFIN), objetiva aumentar em 10% o recolhimento de IPTU.

“Medidas de estímulo ao pagamento espontâneo, tais como a antecipação de remessa pelos correios das guias de pagamento, a disponibilização de segunda via no site da Sefin ou mediante atendimento presencial em nossas unidades descentralizadas, contribuíram para a melhoria da performance”, disse o secretário Emanuel Messias de Sousa.

Segundo ele, no acumulado dos dois primeiros meses de 2025, o recolhimento efetivo do imposto foi de R$146,7 milhões, comparados com R$138,6 milhões no mesmo período de 2024. “Elevação de 5,9%, superior à correção monetária de 4,12%, resultante da aplicação da variação do IPCA-E (IBGE), medida entre os meses de outubro de 2023 e setembro de 2024”, destacou o secretário de finanças.