IPCA: Brasil teve inflação acumulada de 4,62% em 2023; preços subiram 0,56% em dezembro

Puxada, principalmente, pelo grupo de Alimentação e bebidas, que registrou a maior variação (1,11%) e o maior impacto (0,23 ponto percentual) no índice geral, a inflação no país ficou em 0,56% em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11) e aponta para uma forte aceleração em dezembro na comparação com o mês anterior, novembro, quando o IPCA fechou com alta de 0,28%. Em dezembro de 2022, a alta foi de 0,62%.

Ainda conforme os dados divulgados pelo IBGE, no acumulado de 2023, os preços subiram 4,62%, ficando dentro do intervalo de meta da inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - algo que não ocorria desde 2020. A meta para o ano era de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos (de 1,75% a 4,75%).

Resultado dos grupos do IPCA no mês de dezembro:

Alimentação e bebidas: 1,11%;

Habitação: 0,34%;

Artigos de residência: 0,76%;

Vestuário: 0,70%;

Transportes: 0,48%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,35%;

Despesas pessoais: 0,48%;

Educação: 0,24%;

Comunicação: 0,04%.

Resultado dos grupos do IPCA em 12 meses:

Alimentação e bebidas: 1,03%;

Habitação: 5,06%;

Artigos de residência: 0,27%;

Vestuário: 2,92%;

Transportes: 7,14%;

Saúde e cuidados pessoais: 6,58%;

Despesas pessoais: 5,42%;

Educação: 8,24%;

Comunicação: 2,89%.