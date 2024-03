IPCA-15 registra alta de 0,78% dos preços em fevereiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,78% em fevereiro e ficou 0,47 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de janeiro (0,31%). Os números foram divulgados, nesta terça-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os índices regionais, todas as áreas tiveram alta em fevereiro.

A capital paraense, Belém, apresentou variação de 0,74% em fevereiro. A maior variação foi registrada em Goiânia (1,07%), por conta das altas da gasolina (7,28%) e dos cursos regulares (4,56%). Já o menor resultado ocorreu em Porto Alegre (0,11%), que apresentou queda nos preços da passagem aérea (-16,59%) e da gasolina (-1,59%).

Em todo o país, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito registraram alta em fevereiro. A exceção foi Vestuário, cujos preços recuaram 0,39% após a alta de 0,22% em janeiro. Entre os segmentos com maiores altas, está o da Educação que apresentou elevação de 5,07% no mês na comparação com o mês anterior de janeiro (0,31%). A alta do grupo Educação, no mês de fevereiro, é considerada sazonal em razão dos habituais gastos com o início do ano letivo e os reajustes escolares.

Conforme os números nacionais, no grupo Alimentação e bebidas (0,97%), a alimentação no domicílio subiu 1,16% em fevereiro. Contribuíram para esse resultado as altas da cenoura (36,21%), da batata-inglesa (22,58%), do feijão-carioca (7,21%), do arroz (5,85%) e das frutas (2,24%).

Já a alimentação fora do domicílio (0,48%) acelerou em relação ao mês de janeiro (0,24%). Tanto a refeição (0,35%) quanto o lanche (0,79%) tiveram variações superiores às observadas no mês anterior (0,32% e 0,16%, respectivamente).

Período Taxa

Fevereiro de 2024 0,78%

Janeiro de 2024 0,31%

Fevereiro de 2023 0,76%

Acumulado do ano 1,09%

Acumulado nos últimos 12 meses 4,49%

Confira a variação dos grupos em fevereiro

Educação: 5,07%

Alimentação e bebidas: 0,97%;

Habitação: 0,14%;

Artigos de residência: 0,45%;

Vestuário: -0,39%;

Transportes: 0,15%