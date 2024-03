IPCA-15: puxada pelos alimentos, prévia da inflação sobe 0,36% em março no Brasil

Considerado a prévia da inflação oficial do Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,36% nos preços em março, como foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número veio acima das expectativas do mercado financeiro, que apontava alta de 0,31% no mês.

Mesmo com o resultado, o índice teve desaceleração de 0,42 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando teve alta de 0,78% para fevereiro. Em março de 2023, mesmo período do ano passado, o IPCA-15 foi de 0,69%. Com os resultados, o percentual chega a 4,14% na janela de 12 meses, ante uma expectativa de 4,10% do mercado.

A maior influência vem do grupo de alimentação e bebidas, que teve reajuste de 0,91% no mês e impacto de 0,19 ponto percentual no índice geral. Confira a variação por grupo em março:

Alimentação e bebidas: 0,91%

Habitação: 0,19%

Artigos de residência: -0,58%

Vestuário: -0,22%

Transportes: 0,43%

Saúde e cuidados pessoais: 0,61%

Despesas pessoais: -0,07%

Educação: 0,14%

Comunicação: -0,04%