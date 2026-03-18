'Integra Saúde' reúne simulações, serviços gratuitos e debate sobre inovação em Belém

O Senac Pará realiza, nos dias 18 e 19 de março, em Belém, mais uma edição do Integra Saúde, evento voltado à formação prática de alunos das áreas de saúde e, neste ano, também de beleza. A proposta é aproximar o ensino técnico da realidade do mercado de trabalho por meio de atividades imersivas e abertas ao público.

Em sua segunda edição, com o tema “A prática como elo dos saberes: formar, integrar e conectar ao mercado”, o encontro amplia o alcance ao incluir o segmento de estética nas ações, reforçando a integração entre diferentes áreas. A programação foi pensada para unir teoria e prática em ambientes que simulam situações reais do dia a dia profissional, permitindo que estudantes desenvolvam habilidades técnicas e comportamentais.

Durante os dois dias, os participantes terão acesso a laboratórios imersivos e oficinas práticas que acontecem simultaneamente. Entre as atividades, estão simulações de atendimento em UTI com foco em comunicação com pacientes, experiências de parto humanizado, práticas voltadas à segurança em instrumentação cirúrgica e até demonstrações de cirurgia robótica com uso de realidade aumentada. Os cenários buscam estimular tomada de decisão, empatia e atuação responsável.

Além das atividades voltadas à formação, o evento também oferece serviços gratuitos à população. Entre eles, aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos, avaliação nutricional, cuidados estéticos como spa dos pés e análise capilar, além de orientações sobre saúde visual. As ações ocorrem tanto na unidade da Serzedelo Corrêa quanto em outros espaços de aprendizagem da instituição.

A programação inclui ainda um momento voltado ao setor empresarial. No dia 19, uma palestra deve discutir inovação e tendências na área da saúde, com foco no uso de tecnologias assistenciais para melhorar serviços e ampliar oportunidades no mercado.

Com a iniciativa, o Senac busca fortalecer a formação profissional alinhada às exigências atuais, além de ampliar o acesso da população a serviços básicos e informação em saúde.

Serviço

Integra Saúde

Data: 18 e 19 de março

Local: CEP Belém e Centro de Simulação Clínica Avançada em Saúde