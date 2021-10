Inscrições para seleção de estagiários na Sejudh, encerram na próxima sexta-feira (29)

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) está com processo seletivo aberto para contratação de estagiários, que estejam cursando os níveis médio e superior, em diversas áreas, para atuação em diferentes setores da Secretaria.

Para participar do processo seletivo, os candidatos de nível médio precisam estar cursando o 1° ou 2° ano, ter idade mínima de dezesseis anos completos e ter disponibilidade para estagiar em regime de 20h ou 30h semanais.

Já para os candidatos de nível superior, as vagas são para alunos que estejam, regularmente, matriculados no ano letivo de 2021, a partir dos períodos estabelecidos no edital, nos seguintes cursos: Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Ciência e Tecnologia, Rede de Computadores, Psicologia, Ciências Contábeis, Pedagogia, Serviço Social, Comunicação Social e Secretariado Bilingue/Trilingue.

As inscrições serão feitas através do envio de currículos para o e-mail comissao.pse@sejudh.pa.gov.br, no formato PDF, informando no campo "Assunto", nome do curso e candidato, até a próxima sexta-feira (29).

A seleção compreenderá duas etapas. A primeira fase será composta de análise curricular, de caráter eliminatório e segunda, de entrevista individual, de caráter classificatório e eliminatório.

Para maiores informações os candidatos podem acessar o edital através do site www.sejudh.pa.gov.br.