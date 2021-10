Justiça Federal abre processo de seleção para estagiários, em Belém

A Justiça Federal, na Seção Judiciária do Pará, torna público o processo seletivo para contratação de estagiários e formação de cadastro reserva, destinado para estudantes graduandos do curso de Administração, em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 22 de outubro, exclusivamente no site da Justiça Federal.

Para concorrer às vagas, os estudantes precisam estar entre o 3° e o 6° semestre do curso e regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior. O estágio terá 4 horas diárias de atividades, com bolsa mensal de R$ 700, acrescida de auxílio transporte no valor de R$ 5,60 por dia de atividade no mês.

Devido a pandemia, o processo de seleção será realizado de maneira remota, no dia 31 de outubro. A prova será de caráter objetivo e terá 10 questões, envolvendo temas previstos no conteúdo programático do edital, com tempo de duração máxima de 19 minutos e 59 segundos.

O resultado preliminar será divulgado no mesmo endereço eletrônico, até 5 dias úteis após a realização da prova. A convocação dos candidatos acontecerá por meio dos meios de contato informados no ato da inscrição.

A aprovação no processo seletivo, de acordo com o edital da Diretoria do Foro, não gera direito à contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado para preencher vaga de estágio. As contratações dos estudantes aprovados ocorrerão de acordo com o número de vagas, assim como de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Justiça Federal. Os candidatos aprovados serão convocados para contratação por ordem de classificação.