Inscrições para a 2ª chamada do StartUP Pará são prorrogadas até o dia 22

Os inovadores paraenses terão mais 12 dias para apresentar propostas no StartUP Pará. As inscrições foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro e devem ser feitas na plataforma online da iniciativa.

O StartUP Pará é uma iniciativa do Governo do Estado para auxiliar o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras, por meio de apoio técnico, capacitações e mentorias, e com possibilidade de investimento direto em propostas selecionadas.

A segunda chamada foi lançada em outubro deste ano. A expectativa é que até 80 startups recebam capacitação técnica e até 60 tenham acesso aos recursos de subvenção econômica.

O StartUP Pará prevê o lançamento de dez editais para o fomento do ecossistema local de inovação. Na primeira chamada, lançada em 2019, cerca de 30 startups receberam qualificação técnica. Dessas, 20 continuam no processo para receber os investimentos do governo do Estado.

A execução é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e pela Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), com apoio técnico da Fundação Guamá.