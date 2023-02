Inovação contribui para que empresas tenham vantagem competitiva, diz consultora

Consultora das áreas de negócios, tendências e inovações para empresas na América Latina, Martha Gabriel, defende a inovação como caminho para garantir uma vantagem competitiva nos negócios. Para ela, quem atua sem inovação “coloca cada vez mais em risco a sua sobrevivência e a sua margem”.

Autora do recém-lançado “Inteligência Artificial - do zero ao metaverso” e dos best sellers “Marketing na Era Digital", “Você, Eu e osEspecil Robôs - como se transformar no profissional digital do futuro” e “Educ@r - a (r)evolução digital na educação”, os dois últimos finalistas do Prêmio Jabuti, Marcha Grabriel conversou com Grupo Liberal sobre o tema e como inovar na era digital. “Inovar é agregar valor. Não adianta você ter uma novidade, que às vezes é uma coisa nova, mas não agrega valor pra ninguém”, completa. Confira a entrevista:

Você acredita que no mundo dos negócios existe espaço pra uma atuação sem inovação hoje em dia?

Existe se você quer ser seguidor, porque alguém inovou e você vai utilizar aquilo, mas você coloca cada vez mais em risco a sua sobrevivência e a sua margem. Tem tanto espaço pra inovar? Hoje a gente tem cinco gerações juntas no planeta, daqui a pouquinho seis, e as pessoas não estão enxergando. Então, tem espaço nichado, tem espaço em toda adversidade, tem espaço com as mudanças que a tecnologia traz. Se você quer ter uma vantagem competitiva, se você quer fazer menos esforço, inova.

Como a gente consegue diferenciar uma inovação de uma invenção?

Invenção normalmente é quando você tem uma ruptura muito grande na sociedade. Por exemplo, o carro, foi uma invenção. Ele mudou toda forma como as pessoas moram, se locomovem, espaços que elas conseguem alcançar... Agora, a invenção é uma inovação também, tá? Disruptiva. Agora, a grande inovação que é o que muda o mundo, são aquelas pequenas coisinhas no dia-a-dia. Você não vai lembrar quando parou de ter fichas telefônicas. Então, a gente começa a ver e fala: 'Nossa, eu não vi quando isso mudou, eu não vi quando isso mudou'. São as [coisas] pequenininhas do dia-a-dia que você começa a ver que está fazendo coisas diferentes e não fazia antes. Quando você vê, em um ano é um montão. Essas são as mais importantes, porque elas são a maioria das inovações que acontecem, elas não são pontuais.

Como é que faz pra ser pra ser inovador? A criatividade basta?

Não, não. Método, né? Eu deixei o método aqui. Tem um TEDEx meu que fala sobre isso, que é "Lagarto e Borboleta". Você tem começar observando os problemas, paixão por problema e depois que você observou os problemas, como eles interagem, você tem ideia. Depois da ideia, tem que implementar, tem que fazer os testes. Implementa uma versão, ver se funciona ou não. Se não funcionar, testa de novo. Então, é método, tem vários métodos, Design Thinking, Linha, Agile, e vários outros que são usados nas áreas de engenharia, outras áreas também.

Inovar é agregar valor. Não adianta você ter uma novidade, que às vezes é uma coisa nova, mas não agrega valor pra ninguém, é só uma coisa nova. Inovar é agregar valor e agregar valor é resolver problemas dos outros, é diminuir a dor, aumentar o prazer ou fazer que fique mais simples, economizar energia. Não existe agregar valor sem resolver um problema.

Tem uma diferença de agregar valor antes pra agora na era digital?

Não, porque assim, inovação tem a ver com humanos, é resolver problema de humanos. Antes os problemas eram diferentes, agora os problemas são outros, mas o método é o mesmo, por isso que eu falei que eu adoro método. Método não importa as ferramentas que tem, não importa os recursos que você tem, o método vai trazer a melhor solução dentro do contexto que você tá. Então, voê observa passo a passo e chega na melhor solução.

Independente da época, os problemas continuam, né?

Se você usar esse método que eu dei aqui na pré-história, que eles não tinham esse método, né? A gente aprendeu com quem inova, resolveriam muitos problemas lá. O método não muda, o que muda são os recursos, a tecnologia, os instrumentos que a gente tem e os problemas que a gente vai aplicar o método. O método ele é eficientíssimo porque ele realmente é aplicável, aplicável em qualquer situação, ele é replicável, por isso que mais é legal, você replica em outros contextos. Você sabe um método, você sabe resolver problema.