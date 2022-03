IBGE divulga resultado do Teste de Homologação do Censo 2022 realizado em Mosqueiro

Serão divulgados nesta quinta-feira os resultados do Teste de Homologação do Censo 2022, realizado no bairro Vila, distrito de Mosqueiro (Belém-PA), entre outubro e dezembro de 2021, com dados sobre a população recenseada, população por sexo, população idosa, total de endereços visitados e domicílios ocupados, mapa de endereços coletados, taxa de não resposta. Autoridades em níveis estadual e municipal foram convidadas para a apresentação dos números, bem como lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil organizada de Mosqueiro.

Inovação criada pelo IBGE para experimentar processos, sistemas e equipamentos a serem usados no Censo Demográfico 2022, o Teste de Homologação foi realizado em todo o Brasil, sendo que cada unidade da federação delimitou uma área para fazer uma espécie de “censo experimental” ou “mini-censo”. Durante o processo, o IBGE órgão reproduziu todas as etapas de um censo – pesquisa de entorno (levantamento das vias públicas e acesso à escolas, postos de saúde etc); visita aos domicílios para coletar as informações dos moradores; revisão e processamento dos dados etc. Foram testados desde os procedimentos de segurança contra Covid-19 até os sistemas informatizados e equipamentos usados para registro das informações dos moradores entrevistados (Dispositivos Móveis de Coleta – DMC).

As entrevistas foram feiras de forma presencial, pela internet ou telefone. Os dados que serão apresentados não são dados “oficiais”, e sim “experimentais”, e a área do teste voltará a ser visitada pelos recenseadores do IBGE a partir de 1 de agosto, início oficial do Censo 2022.

No Pará, de acordo com o IBGE, a Vila de Mosqueiro foi escolhida por reunir características propícias para a testagem (proximidade da capital, quantidade de domicílios, entre outros quesitos). A coleta começou no dia 4 de outubro, quando o bairro, dividido em sete áreas (chamadas tecnicamente de “setores censitários”), passou a ser percorrido por uma equipe de 12 servidores do IBGE que atuaram como recenseadores. As visitas foram concluídas no final de outubro.