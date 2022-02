Inflação: preços das hortaliças, verduras e legumes aumentaram em até 38% em Belém, aponta o Dieese

Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (DIEESE/PA) neste sábado (05/02) aponta que o preço médio da maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializadas na Grande Belém teve aumento acima da inflação oficial.

Nos últimos 12 meses, os preços do pimentão verde, da batata doce branca, da batata doce rosa e do repolho aumentaram em 38.94%, 23.46%, 20.16% e 20%, respectivamente. Ainda no mesmo período, o preço médio do quilograma da abóbora aumentou em 19.16%, o do pepino em 18.45%, o do chuchu em 15.98% e o da beterraba em 14.06%. Apenas a batata lavada e o feijão verde registraram grandes recuos de preços nos últimos 12 meses, com queda de 9.70% e 4.50%, respectivamente.

Somente em janeiro, os preços dos quilogramas da cenoura e da cebola subiram em 13.27% e 10.34%. Beterraba, maxixe, pimentão verde e batata lavada tiveram aumento de 6.83%, 3.31%, 2.83% e 2.62%, respectivamente.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Índices de Preços no Consumidor (INPC e IPCA), que calculam a inflação nas dispensas gerais dos consumidores, registraram aumento de 10.06% nos últimos 12 meses e de 0.72% em janeiro deste ano.