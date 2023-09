Inflação em Belém acumula alta de 0,63% e supera média nacional

A inflação de Belém no mês de agosto ficou acima da média nacional e seguiu a mesma tendência de crescimento vista em julho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostra que a capital do Pará registrou alta de 0,63%, enquanto que, no Brasil, o número ficou em 0,23%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (12).

O segmento que mais concentrou reajuste em Belém foi o de habitação, somando aumento de 3,59%. Em seguida, o IPCA mostra que educação também acumulou alta, ficando em 1,05%, e transportes, em 1,03%. Os outros setores que registraram variação positiva na inflação foram o de saúde e cuidados pessoais, com 0,86%, despesas pessoais, com 0,14%, e artigos de residência (0,01%).

Ainda com as altas, a capital teve áreas com deflação. Alimentação e bebidas, por exemplo, tiveram queda de 0,74%, junto com itens de vestuário. Já comunicação, registrou 0,71% de decréscimo.

Belém é apontada pelo IPCA como a 3ª capital que mais teve alta na inflação no mês, atrás apenas de Fortaleza (0,74%) e Brasília (0,68%). Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresentou o maior recuo, com 0,08%.

Energia elétrica

Segundo o IBGE, a energia elétrica puxou o aumento dos preços monitorados. Em agosto, todas as áreas de abrangência do instituto mostraram alta nas contas de luz. O maior ajuste veio de Vitória, com alta de 9,64%. Depois, Belém (8,84%) e Goiânia (7,05%) fazem o pódio de maiores aumentos.

A cesta básica, ainda, foi influenciada neste mês pelo preço do diesel. O combustível teve alta de 8,54%, após mais um reajuste de preços da Petrobras nas refinarias. Desde o dia 16, o litro do diesel subiu R$ 0,78 na venda para distribuidoras, que definem no preço da bomba.

Ao Grupo Liberal, o supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Everson Costa, afirmou que vários setores serão impactados por estes aumentos. “Esse crescimento dos combustíveis, esses reajustes que aconteceram na gasolina e no preço do diesel já começaram a chegar nos preços de bens, produtos e serviços por todo o Pará. A gente não deve ter mais o cenário de deflação que nós vivemos pelo menos até o mês passado”.

Variação da inflação em Belém

Índice geral: +0,63%

Alimentação e bebidas: -0,74%

Habitação: +3,59%

Artigos de residência: +0,01%

Vestuário: -0,74%

Transportes: +1,03%

Saúde e cuidados pessoais: +0,86%

Despesas pessoais: +0,14%

Educação: +1,05%

Comunicação: -0,71%