Igeprev convoca cerca de 10 mil aposentados e pensionistas para comparecer ao censo previdenciário

A partir desta segunda (18), o recadastramento de aposentados e pensionistas do Pará para o censo previdenciário pode ser agendado para os pontos de atendimento na capital. Do dia 25 em diante, será possível ser atendido nas agências do interior. Para fazer o agendamento, o beneficiário por entrar em contato pelo call center do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev): (91) 3217-7037 e (91) 3182-3500 (que também funciona como WhatsApp), ou pelo site do órgão.

VEJA MAIS

Quais são os documentos necessários para a realização do censo?

RG e CPF do titular.

Em caso de representante legal, ele deve levar procuração, tutela ou curatela.

Censo previdenciário

Mais de 10 mil aposentados e pensionistas precisam comparecer ao censo previdenciário, que tem como objetivo atualizar dados cadastrais e coibir fraudes. Eles têm até o dia 30 de julho para atender ao chamado do Igeprev.

Iniciado em 20 de novembro de 2020, o censo deveria terminar no dia 28 de dezembro de 2021. Porém, devido ao grande número de ausentes, o recadastramento foi prorrogado até 8 de março de 2022. Conforme previsão da Lei Federal nº 10.887/2004, os beneficiários ausentes do censo tiveram seus proventos suspensos.

"Sensível ao atual momento econômico, o Governo do Estado revogou a suspensão e, em medida paliativa, retomou os pagamentos aos segurados que não fizeram o censo, desde que se habilitem nas agências do Banpará. No entanto, o comparecimento dessas pessoas ainda é obrigatório ao recadastramento previdenciário", explica o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes.

O novo prazo termina dia 30 de julho de 2022 e o benefício pode ser cancelado caso o aposentado ou pensionista não se regularize. Os atendimentos serão retomados no dia 18, em Belém, na sede do Igeprev, nas Estações Cidadania, no posto de atendimento do Terminal Hidroviário e na sede do Comando da Polícia Militar. A partir do dia 25, o censo estará disponível nas agências de Castanhal, Abaetetuba e Santarém; nos polos fixos em Marabá, Altamira e Itaituba; e nas Unidades Móveis, que percorrem municípios do interior, com agenda preestabelecida.

Pagamentos

Os aposentados e pensionistas que ainda não fizeram o censo terão que comparecer a qualquer agência do Banpará, a partir da data de liberação da folha de pagamento, levando RG e CPF, para que possam estar habilitados a terem seus proventos depositados, na conta bancária, em até 48 horas. Representantes legais deverão estar munidos de documentos de procuração, tutela ou curatela.

Este procedimento deverá ser realizado até que o recadastramento no censo previdenciário esteja concluído. Caso não seja regularizado no prazo estipulado, o benefício poderá ser cancelado definitivamente.