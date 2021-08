Igeprev prorroga prazo para o Censo Previdenciário

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) prorrogou, até o dia oito de dezembro de 2021, o prazo para os beneficiários que não estão recadastrados no Censo Previdenciário ou que perderam o prazo em seus municípios. Para regularizar a situação, os cidadãos devem acessar o site do Instituto para agendar o atendimento, que está sendo realizado exclusivamente na sede do órgão, na Avenida Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré.

A grande procura pelo atendimento na unidade principal do instituto motivou a prorrogação do prazo. Após a retomada do Censo, em junho, mais de 10 mil segurados foram recenseados no prédio-sede. Até o momento, 18.383 beneficiários já atualizaram os dados cadastrais e 39 mil ainda estão sendo aguardados, caso o recadastramento não seja feito, o benefício pode ser suspenso ou até cancelado.

Para atender outras regiões, o Igeprev disponibilizou duas unidades móveis, que percorrerão o Estado facilitando o acesso da população ao serviço e realizando o Censo Itinerante. Ao todo, 15 municípios já foram atendidos e outros 10 já estão no cronograma. Além disso, 33 cidades possuem polos fixos para a realização do censo.

"Estamos aperfeiçoando nossa modalidade de atendimento para garantir aos segurados condições necessárias não só para participação no Censo Previdenciário, mas para todos os nossos serviços", reforçou o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes.