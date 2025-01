ICMBio anuncia seleção para agentes ambientais

O Ministério do Meio Ambiente anunciou, nesta quarta-feira (22), a abertura da seleção para agentes temporários ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 20 de janeiro, e foi assinada pela Diretora de Planejamento, Administração e Logística do ICMBio, Flavia Cristina Gomes de Oliveira.

As vagas serão para atuação em várias áreas de apoio às unidades de conservação (gestão, fiscalização, uso público). Somente para a temática fogo, precisam passar pela capacitação de brigada de incêndio. Os editais ainda não foram publicados – ao serem, ficarão disponíveis no site da instituição.