Ibovespa: Após pedido de vistas do TCU do processo de privatização, ações da Eletrobras caem

Na volta do feriado de Tiradentes, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, caiu 1,81%, a 112.276 pontos às 10h32. Entre os que lideram a queda está a Eletrobras, após a concessão de uma vista coletiva pelo prazo de 20 dias do julgamento do processo de privatização da estatal. As informações são do Portal Investing.com.

Essa decisão do TCU pode colocar em risco o cronograma que o governo considera ideal para realizar a operação até o dia 13 de maio, uma vez que o tema só deve voltar à pauta do TCU no dia 11 de maio. Os ativos da empresa despencam 4,55%, a R$ 40,28.

Também lideraram a queda na manhã desta sexta-feira a Positivo e CSN (SA:CSNA3). Na outra ponta, Totvs (SA:TOTS3), Alpargatas (SA:ALPA4) e Vibra Energia são os destaques positivos do índice