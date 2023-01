Ibovespa abre em baixa nesta segunda-feira, com atenção de investidores

Nesta segunda-feira (16), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, abriu em baixa. Por volta de 10h20, o índice caía 0,93%, aos 109.888 pontos. E, na última sexta-feira, o Ibovespa recuou 0,84%, a 110.916 pontos. Com o resultado, o índice passou a acumular alta de 1,08% no ano. As informações são do G1.

No Brasil, os investidores seguem de olho no caso Americanas, que na última semana anunciou um rombo de cerca de R$ 20 bilhões, e repercutem a divulgação de mais uma edição do Boletim Focus, que elevou as projeções para a inflação de 2023 pela quinta semana consecutiva.

E por conta do feriado do Dia de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, esta segunda deve ter um movimento menos intenso nos negócios, o que reduz a liquidez em nível global.