Hydro abre novas vagas de emprego no Pará e em São Paulo

A empresa Norsk Hydro está com oito vagas de emprego abertas para atuação na sede da empresa em Belém, na Albras, em Barcarena, na Hydro Paragominas e na Hydro Extrusão, em Santo André (SP). As vagas são para as áreas de tecnologia, compras, recursos humanos, engenharia e gestão de projetos. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pelo site da Hydro (https://www.hydro.com). A descrição completa das vagas e a formação necessária também estão disponíveis no site. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Em Belém, as vagas são para analista de recursos humanos sênior, analista de sistemas júnior e gerente de projetos sênior. Os candidatos à vaga de analista de recursos humanos sênior devem se inscrever até o dia 12 de janeiro. O profissional deverá ter formação em Engenharia de Produção, Administração ou Economia, além de experiência em liderança de projetos e mapeamento de processos, melhoria contínua e KPIs (Indicador-chave de desempenho). Para conquistar a vaga, é preciso ter inglês fluente.

Os candidatos à vaga de analista de sistema júnior devem ter formação em Sistemas de Computação, Engenharia de Sistemas ou áreas correlatas. É necessário ter experiência no apoio das atividades de desenvolvimento, implantação e acompanhamento de novos projetos. O profissional dará suporte aos processos organizacionais e participará da gestão de projetos conforme o escopo, prazo e orçamento. A vaga está disponível para inscrições até 14 de janeiro.

A vaga de gerente de projetos sênior também é para atuação no escritório da Hydro em Belém. Os candidatos devem ter formação em engenharia com experiência em engenharia civil e gestão de projetos. O profissional vai liderar uma equipe na gestão de projetos com escopo, orçamento, cronograma, com responsabilidade de iniciar e concluir o projeto para o cliente. É preciso ter disponibilidade para realizar viagens a trabalho. As inscrições estão disponíveis até 20 de janeiro.

A vaga de consultor de tecnologia sênior requer um candidato com formação em Engenharia Química, de Minas ou Metalúrgica, com disponibilidade para prestar suporte técnico a Hydro Paragominas e a Hydro Alunorte. É desejável candidato com mestrado ou doutorado em Engenharia Química ou de Minas. O candidato deverá ter experiência no processo de mineração industrial e habilidades em gerenciamento de projetos, capacidade analítica, foco em resultados, negociação. É necessário ter inglês avançado. As inscrições estarão disponíveis até o dia 18 de janeiro.

A Hydro Paragominas está com duas vagas disponíveis para consultor de compras e engenheira (o) sênior . Os candidatos à vaga para engenheira (o) sênior devem ter formação em Engenharia de Minas, Química ou Metalúrgica e experiência com operações no tratamento de bauxita e laboratório. O profissional irá coordenar testes para desenvolvimento de novos fornecedores de insumos e reagentes, caracterização de minérios. Já para a vaga de consultor de compras, o profissional deverá ter formação em Engenharia, Administração, Contabilidade e Economia com experiência em compras e gestão de contratos. É necessário o inglês avançado. As inscrições estarão disponíveis até o dia 16 de janeiro.

A Albras, em Barcarena, busca um analista de compras pleno. O profissional será responsável pela análise e planejamento de estoques, logística de materiais, tratamento de não conformidades, inventários e controle de combustíveis. O candidato deverá ter formação superior em Economia, Logística, Comércio Exterior, Administração, Engenharia de Materiais ou áreas correlatas. É necessário ter experiência em almoxarifado e conhecimentos em logística. As inscrições estão disponíveis até 11 de janeiro.

Vaga para Santo André:

A Hydro Extrusão está com vagas disponíveis para analista de recursos humanos sênior. A vaga é temporária com previsão de 12 meses de contrato. Para se candidatar, é preciso ter formação em Administração, Contabilidade, Direito, RH, inglês avançado ou fluente. O analista será responsável pelo fechamento de folha de pagamento de alta complexidade: adiantamento quinzenal, ponto, férias, afastamentos, cálculo de folha, encargos e acordos coletivos específicos por área de negócios. A vaga requer um profissional com experiência em ponto eletrônico e contabilização da folha de pagamento e provisões. As inscrições estão abertas até 12 de janeiro.