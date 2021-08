Hospital Regional dos Caetés abre seleção para vaga de comprador

Estão abertas até o dia 11, as inscrições para o processo seletivo para contratação no Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), no município de Capanema, nordeste do Pará. A Unidade Hospitalar presta assistência de média e alta complexidade nas áreas de ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e medicina intensiva.

As vagas são para o cargo de comprador e os interessados devem enviar currículo exclusivamente para o e-mail: rh1.hrpc@indsh.org.br, com o cargo pretendido no título.

Os currículos passarão por triagem que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Requisitos

Para a vaga de comprador, os candidatos precisam ter habilidades em rotinas administrativas, habilidades com cálculos matemáticos, pacote Office e Excel, habilidade com negociações e fluxo de pedidos e de notas fiscais, cotação, acompanhamento de pedidos e prazos de entrega.

Serviço

O HRPC é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. A unidade hospitalar atende usuários 100% SUS. O Hospital está localizado na Avenida Barão de Capanema, nº 3191/Bairro Centro Capanema. Mais informações: 91 3462-3051.