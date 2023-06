Hospital Octávio Lobo abre vagas para profissionais da saúde; veja como se candidatar

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém, está selecionado profissionais para os cargos de auxiliar de farmácia e técnico em enfermagem. A seleção também oferta oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem enviar o currículo até o dia 03 de julho de 2023 para o e-mail: recrutamento.hoiol@institutodiretrizes.com.br, informando no campo do assunto, o cargo para o qual deseja se candidatar.

Para se concorrer a vaga de auxiliar de farmácia é preciso que o candidato possua ensino médio completo e experiência de seis meses. Enquanto que para se inscrever para a função técnico em enfermagem, além de curso técnico na área, é necessário que o interessado a vaga possua curso em hemodiálise e experiência de seis meses na função. Além da inscrição, os selecionados ainda passaraão por teste psicológico, prova e entrevista técnica.

Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária entre 0 a 19 anos. A unidade é gerenciada pelo Instituto Diretrizes, sob o contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, e atende pacientes dos 144 municípios paraenses e estados vizinhos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).