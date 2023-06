Prefeitura de Santa Bárbara abre seleção na área da saúde para candidatos com nível médio; veja

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (28), as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, na região metropolitana de Belém, para preencimento de vagas destinadas aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com oferta de o 58 vagas, sendo 18 imediatas e 40 para cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de juilho de 2023, atráves do site do Instituto Ágata, organizadora do certame. Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 70.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para participar da seleção é preciso que o candidato tenha completado 18 anos até a data da contratação e ter concluído o ensino médio, comprovado com o diploma ou certificado de conclusão ou equivalente ou curso de graduação (completo ou incompleto), devidamente registrado, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração para os novos servidores será de R$ 2.640 com jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos inscritos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, com 30 questões de múltipla escolha de português, legislação específica e conhecimentos específicos, a serem aplicadas no município de Santa Bárbara do Pará no dia 23 de julho de 2023.

Os novos sevidores municipais atuaram nas seguintes áreas de abrangência: Ana Júlia/Fátima/Tauarié; Bairro Novo; Bambu, Caiçaua; Centro, Fazendinha; Genipaúba/Maurícia/São Joaquim/São Bento; Livramento; Nova Santa Bárbara; Pau D’Arco; e Região do Genipaúba ( Morada Nova/Pratinha/São João Batista/São José/São Paulo das Pedrinhas/Colônia Chicano/Expedito Ribeiro/Abril Vermelho).

Segundo o edital do certame, os aprovados nas provas objetivas, classificados dentro do número de vagas determinadas e que tiverem a participação com aproveitamento suficiente no Curso de Formação Inicial, serão convocados, após a data da Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Público, de acordo com a classificação obtida, para serem contratados por tempo indeterminado, enquanto existir o Programa. O resultado final do certame está previsto para o dia 04 de agosto de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).