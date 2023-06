Prefeitura de Marituba está com inscrições abertas para seleção de Agente Comunitário de Saúde; veja

A Prefeitura de municipal de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, está com inscrições abertas no processo seletivo para preenchimento de 175 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, possua ensino médio completo e resida na área da comunidade em que pretende atuar. De acordo com o edital, a remuneração para os novos servidores é no valor de R$ 2.640 com acréscimo de adicional de insalubridade no valor de 20%. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de julho de 2023 através do portal Fadesp. Segundo o edital, uma vez efetivada, não será permitida a alteração da inscrição referente à opção de Localidade/Bairro para o qual o candidato se inscreveu.

Ainda de acordo com o documento, para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço residencial pertencente a localidade/bairro que pretende concorrer. Além disso, também é necessário que o candidato anexe uma foto, de frente, do rosto, em fundo de cor clara, vestido adequadamente, estilo/modelo de foto 3x4 utilizado para documento oficial de identidade, não devendo, no entanto, utilizar a mesma foto já usada no seu documento de identidade ou uma foto impressa 3x4.

Para confirmar a inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento no valor de R$ 70 em qualquer agência bancária até o dia 06 de julho de 2023, através de boleto que estará disponível no portal da Fadesp e deverá ser impresso para pagamento imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo será composto de três fases:

- Inscrição (de caráter eliminatório): Nesta fase, o candidato obrigatoriamente deverá anexar a sua comprovação de residência na localidade/bairro que pretende concorrer, caso contrário, o candidato que, nesta fase, não anexar o seu devido comprovante de residência ou apresentar o documento diferente do local que informou/optou em sua inscrição que pretende concorrer, será eliminado do PSS e não participará da fase seguinte.

- Aplicação de provas (de de caráter eliminatório e classificatório): Nesta fase, os candidatos serão avaliados através da aplicação de uma prova objetiva com 40 questões a ser aplicada provável data de 23 de julho de 2023, no Município de Marituba, com duração de quatro horas, no horário de 9h às 13h (horário local).

- Curso Introdutório de Formação Inicial de ACS ( de caráter classificatório): Os candidatos aprovados na segunda fase do processo seletivo, serão convocados para Prefeitura Municipal de Marituba para realizarem o Curso Introdutório de Formação Inicial de ACS que será devidamente organizado e ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta fase, serão nomeados aos empregos públicos de ACS do Município de Marituba, os candidatos que obtiverem, pelo menos, 75% de frequência no curso introdutório de formação inicial e, no mínimo, 50% dos pontos da avaliação final do curso, sendo eliminado da seleção, aqueles que não alcançarem o percentual estipulado no edital do certame.

