Hemopa prorroga novamente as inscrições para PSS; inscrições vão até terça (2)

Por conta das dificuldades de acesso ao site do Hemopa (www.hemopa.pa.gov.pa), a Fundação decidiu prorrogar, novamente, o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) até a próxima terça-feira (2).

A instabilidade no sistema acontece devido ao grande número de conexões simultâneas na página de inscrição para o PSS. Até o momento, foram inscritos 540 participantes.

O órgão comunicou que a equipe de Gerência de Tecnologia da Informação (Getin) está trabalhando para estabilizar o acesso para os candidatos. A Fundação pede que os interessados continuem tentando realizar as inscrições pelo site.

PSS

São ofertadas 83 vagas para cargos de níveis médio e superior, nas unidades dos hemocentros das cidades de Belém, Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Santarém e Tucuruí.

As inscrições são gratuitas e os salários variam de R$ 1.100,00 para nível médio e de R$ 3.345,14 para nível superior. As vagas para graduados são para analista de suporte de sistema, biomédico, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, médico. Já as oportunidades para o nível médio são para agente administrativo, operador de computador, técnico de Manutenção, técnico de Segurança do Trabalho.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo email: duvidaspss@hemopa.pa.gov.br