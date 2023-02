Governo vai excluir 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família em março

O Governo Federal vai excluir do programa Bolsa Família, no próximo mês de março, 1,55 milhão de beneficiários que estariam recebendo o benefício de forma irregular. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, em entrevista à GloboNews.

Segundo ele, a expectativa é que o número de benefícios cancelados chegue a 2,5 milhões, ao final da triagem que será feita para identificar possíveis repasses irregulares. "Hoje, temos 21,9 milhões de famílias recebendo. Nosso objetivo não é excluir, é tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício", afirmou Dias.

Outras 700 mil famílias que se encaixam nas regras do programa e não estavam recebendo, serão incluídas no Bolsa Família, ainda de acordo com o ministro.

Wellington informou também que cerca de 2.265 famílias decidiram sair voluntariamente, por meio de um aplicativo disponibilizado pelo governo federal.