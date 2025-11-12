Governo quer encerrar ano com mais de 2 milhões de unidades do MCMV, diz ministro

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse, nesta quarta-feira, 12, que o governo quer encerrar o ano com mais de 2 milhões de unidades contratadas do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Essa era a meta para todo o mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que agora mira 3 milhões de unidades até o fim de 2026. Segundo ele, com a meta de 2025 completa, ele sairá candidato a deputado federal pelo Estado do Pará no próximo ano.

"Esse ano nós queremos encerrar o ano com mais de 2 milhões de casas. Lembrando que a meta inicial do presidente Lula eram 2 milhões de unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Como nós chegamos e batemos a meta com um ano de antecedência, a gente está aumentando a meta para 3 milhões", afirmou o ministro.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do grupo Estado), o político paraense afirmou que faltam menos de 100 mil unidades habitacionais para bater meta de 2025 e que, se isso se concretizar, ele vai disputar as eleições em 2026 por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Além disso, comentou o contraste da ausência do presidente dos EUA, Donald Trump, na Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, com a participação do governador da Califórnia.

Para o ministro, isso mostra que nem todos os norte-americanos são negacionistas ambientais.

A seguir, os destaques da entrevista.

Broadcast: Qual que é a meta desse ano de minha casa e minha vida?

Broadcast: Mas há outros objetivos além da meta de unidades contratadas?

Jader Filho: Nós temos algumas metas e uma dessa, uma delas é chegaram 2 milhões. Também tem algumas metas de performance, algumas obras do PAC que nós precisamos também acelerar. E essa também é uma das metas que eu estabeleci junto com a equipe, que nós deveremos manter uma média mínima de velocidade dessas obras. A gente criou a diretoria do PAC, exatamente para isso, para fazer as correções, para dialogar com estados e municípios. É importante lembrar que quem faz as obras do Ministério da Cidade, o Ministério da Cidade não faz obra, quem faz obra são estados e municípios. Nós damos o recurso para que eles possam apoiar os projetos que eles executam.

Broadcast: E o senhor está dependendo dessas metas para o seu plano eleitoral do ano que vem?

Jader Filho: O que nós queremos é que essas obras tracionem também. Então, não basta só a gente estar fazendo o Minha Casa, Minha Vida bater os recordes que ele tem. Nós temos também que fazer as obras de mobilidade andarem com mais agilidade. As obras de saneamento também, as obras de prevenção precisam andar numa velocidade melhor. E é isso que a gente tá buscando. E se a gente conseguir cumprir essas nossas metas, eu serei candidato a deputado federal.

Broadcast: Ministro, essa ausência dos Estados Unidos aqui na COP30 abre espaço para outras negociações, como a presença do governador da Califórnia?

Jader Filho: Obviamente, que o ideal seria se o presidente americano estivesse aqui, mas fortalece muito a certeza de que o negacionismo que é feito pelo governo central americano não é 100% daquilo que os americanos pensam. No fórum de líderes locais que aconteceu no Rio de Janeiro, a segunda maior delegação era exatamente a delegação de prefeitos dos Estados Unidos e a presença do governador da Califórnia. Esse Estado que é o maior Estado americano, fortalece muito a certeza de que os líderes locais vão contribuir dentro da sua casa para um futuro melhor, para um planeta mais sustentável, mais justo.