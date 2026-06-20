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Economia

Governo planeja entregar 4 editais de leilão de ferrovias, uma delas no Pará

Editais devem ser entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) até fim de 2026, diz ministro

O Liberal
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Ferrovia prevista no Pará criaria uma nova alternativa de acesso ao Arco Norte (agência brasil)

O governo federal planeja entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU) quatro editais de projetos ferroviários, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro. Entre eles, está o da ferrovia que ligará Açailândia, no Maranhão, ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. O envio à Corte de Contas, que deve ocorrer ainda em 2026, é uma etapa obrigatória que antecede a publicação desses editais e a realização dos leilões de concessão. Nessa fase, o Tribunal analisa a modelagem técnica, econômica e jurídica dos projetos antes de autorizar o avanço para a licitação. As informações foram divulgadas pela Agência Estado. 

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No caso do projeto que abrange o território paraense, está prevista a construção de uma ligação ferroviária entre o entroncamento da Ferrovia Norte-Sul em Açailândia e o Porto de Vila do Conde. A ferrovia criaria uma nova alternativa de acesso ao Arco Norte, permitindo o escoamento de grãos, combustíveis, fertilizantes e outras cargas por uma rota mais próxima dos mercados internacionais.

Além desse projeto, o governo pretende enviar ao TCU, no segundo semestre deste ano, os editais das malhas de carga Corredor Leste-Oeste, Malha Sul e da ferrovia de passageiros Luziânia(GO)-Brasília(DF). A informação foi divulgada por Santoro durante participação em evento da concessionária Rumo, voltado ao setor ferroviário, em Don Aquino (MT).  

"Vão ser encaminhados os projetos da Leste-Oeste. Na sequência, a gente está com a Malha Sul, que são três lotes. Temos o também projeto de Açailândia e Barcarena e mais um projeto para o chamamento, que é a concessão de passageiros Luziânia e Brasília. Isso ainda segundo semestre", afirmou. 

O Corredor Ferroviário Leste-Oeste busca a integração da produção agrícola e mineral do Centro-Oeste aos portos do Nordeste. A iniciativa pretende conectar Lucas do Rio Verde (MT) ao Porto Sul, em Ilhéus (BA), por meio da articulação entre a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

Já a Malha Sul compreende a rede ferroviária que atende os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto em estudo pelo governo prevê uma nova modelagem de concessão para modernização e ampliação da capacidade da malha, com foco no aumento da movimentação de cargas, recuperação de trechos considerados subutilizados e integração com corredores logísticos nacionais.

A concessão Luziânia-Brasília é um projeto de transporte ferroviário de passageiros destinado a conectar o Entorno Sul do Distrito Federal à capital federal. A proposta prevê a utilização da infraestrutura ferroviária existente para oferecer um serviço regular entre Luziânia (GO) e Brasília, atendendo municípios como Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental.

 

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Palavras-chave

FERROVIAS/LEILÃO/EDITAIS/GOVERNO/PLANEJAMENTO/GEORGE SANTORO
Economia
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