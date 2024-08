Governo Federal exclui 3,7 milhões de pessoas irregulares de programas sociais

O pente-fino do governo federal resultou na exclusão de 3,7 milhões de pessoas que estavam irregularmente inscritas em programas sociais vinculados ao Cadastro Único (CadÚnico), conforme anunciou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quarta-feira (7).

Os programas afetados incluem o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse esforço faz parte de uma iniciativa para modernizar o sistema e combater fraudes, de acordo com o governo federal.

"Quem não tem direito, sai"

Atualmente, 92 milhões de brasileiros de baixa renda estão inscritos no CadÚnico, o que lhes dá acesso aos programas sociais do governo federal. "Encontramos muitas pessoas recebendo benefícios de forma ilegal, algumas com renda mensal de R$ 10 mil. Quem não tem direito, sai. Quem tem direito, fica", afirmou o ministro.

Antes de cancelar um benefício, o processo de avaliação passa por uma triagem na Caixa Econômica Federal e é revisado por meio de cruzamento de dados com outros órgãos do governo federal, explicou Dias.

Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU) divulgados no ano passado, estimou-se que os pagamentos irregulares no Bolsa Família poderiam alcançar R$ 34 bilhões até dezembro de 2023.