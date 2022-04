Governo Federal estabelece ponto facultativo na próxima sexta-feira; veja lista de feriados de 2022

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (19), portaria do Ministério da Economia incluindo o dia 22 de abril (próxima sexta-feira), na lista de pontos facultativos para servidores federais. Com a medida, este ano de 2022 passa a ter nove feriados e seis pontos facultativos para os servidores dos órgãos federais. As informações são do G1 Nacional.

O feriado prolongado vai da próxima quinta-feira (21) – Dia de Tiradentes – até domingo (24 de abril). Esse será o segundo feriadão do ano, depois da Páscoa (15 a 17). Há ainda os feriados estaduais e municipais, que não estão na relação do Ministério da Economia. A portaria que estabelece a lista de feriados proíbe antecipação ou adiamento do ponto facultativo.

Veja a lista de feriados e pontos facultativos estabelecida pelo Governo Federal