Retorno do feriado prolongado tem trânsito intenso na BR-316

O movimento de retorno de quem deixou a capital paraense para aproveitar o feriado prolongado da Páscoa nas principais praias e balneários do Estado acabou deixando o trânsito na BR-316 bastante pesado na noite deste domingo (17). No início da tarde, o trânsito ainda estava bastante tranquilo sem registros de acidentes no começo da BR-316.

Porém por volta das 19h, na altura do Km 9, sentido Ananindeua-Belém, o trecho começou a engarrafar, com um fluxo de veículos intenso. Centenas de carros de passeio e motocicletas dividiam o espaço com os ônibus vindos de balneários e cidades mais próximas, como a Ilha de Mosqueiro, Cametá, Salinópolis, Paragominas e Abaetetuba.

Por volta de 20h45, um acidente grave ocorreu na estrada da Pireli, em Marituba, com uma motocicleta. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima.