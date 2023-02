Governo Federal cria grupo de trabalho para elaborar proposta de valorização do salário mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (27), um decreto criando um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma proposta de “Política de Valorização do Salário Mínimo” ao governo federal. A expectativa é de que a proposta esteja pronta antes de 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320.

Historicamente ligado Partido dos Trabalhadores, o feriado de 1º de maio deve ser utilizado pelo presidente petista para reforçar uma das principais promessas de sua campanha: a política de valorização contínua de salários, acima da inflação.

VEJA MAIS

O grupo instituído nesta segunta terá a participação do poder público e de sindicatos, com 14 membros no total: sete cadeiras serão divididos entre as pastas do Trabalho, Fazenda, Previdência Social, Indústria, Planejamento, Secretaria-geral da Presidência e Casa Civil. Outros sete nomes serão indicados por sindicatos do país: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, NCST. Nenhum dos integrantes do GT receberá pelo trabalho.