Governo do Pará abre Feira Internacional de Turismo da Amazônia nesta quinta (25)

Nesta quinta-feira (25), a partir das 17h, será realizada a solenidade de abertura da 9ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia, no Teatro Maria Silva Nunes, na Estação das Docas, em Belém. Este ano, o evento realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo traz como tema "Conectando negócios na Amazônia". Na sexta-feira (26), iniciam as palestras e o tema de abertura vai discutir as "Políticas Públicas - Turismo, Cenários e Oportunidades", com a participação do deputado federal, Otávio Leite (RJ); do secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo (MTur), Fábio Pinheiro (DF); e do presidente da Goiás Turismo e presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo (Fornatur), Fabrício Amaral (GO). A moderação será da deputada estadual Ana Cunha (PA).

Pela parte da tarde, as discussões vão girar em torno dos "Desafios e Oportunidades da Gestão Descentralizada do Turismo", com as presenças no debate da secretária de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do MTur, Débora Gonçalves; do presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), Mário Nascimento (RS); e do secretário municipal de Turismo de Parauapebas, Rodrigo Mota. A moderação será do secretário municipal de Turismo de Santarém, Alaércio Cardoso.

Considerada a maior feira de turismo do Norte do país, a FITA abrange toda a Amazônia Legal brasileira e os países da Amazônia Internacional. O evento tem como objetivo promover e integrar os destinos turísticos da região, atraindo operadores de turismo e agentes de viagem nacionais e internacionais, o trade local, profissionais de comunicação e os demais segmentos da cadeia de negócios e da rede de prestação de serviços da atividade turística, além de oferecer oportunidades aos investidores do setor.

Ele segue com programação até o dia 28, debatendo temas como "Turismo em Unidades de Conservação", "Turismo em Comunidades Tradicionais" e "Marketing Turístico Digital".

Às 15h40 de domingo (28), o último tema de debate será "Turismo e Indicação Geográfica", com a moderação da presidente do Fórum de IG e Marcas Coletivas do Pará, Karine Sarraf; e os debatedores serão Gabriela Gouvêa, da Associação dos Produtores de Leite e Queijo do Marajó; Luiz Canindé Cavalcante, diretor da Associação da IG do Guaraná de Maués (AM) e Paulo Renato do Carmo, presidente da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e Extrativistas dos Caetés.

“O objetivo é pensar quais são as tendências agora, o turismo em unidades de conservação, o turismo em comunidades tradicionais, como os nossos hábitos de consumo passaram por processo acelerado de virtualização, como a gente faz para tornar os nossos produtos competitivos também nesse cenário, discutir políticas públicas, o que está tramitando no Congresso de relevância para tornar o turismo do Brasil mais forte com relação a outros países, a política de regionalização do turismo e como podemos ajudar os municípios com novas regras editadas pelo MTur", edeclarou o secretário Estadual de Turismo, André Dias.