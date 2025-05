Governo descarta dois casos e analisa outros 9 suspeitos sobre gripe aviária no Brasil

Em uma nova atualização, o Ministério da Agricultura informou que o Brasil tem nove casos em análise de gripe aviária até às 13h desta quinta-feira (27/5). Apesar de dois casos terem sido descartados, outras três novas suspeitas apareceram.

As suspeitas foram identificadas nos municípios de Chapecó (SC), Concórdia (SC) e Angélica (MS). Já os descartes foram no Rio Grande do Sul: nos municípios de Derrubadas –uma ave silvestre de vida livre- e Triunfo -uma galinha doméstica para subsistência. O caso do Pará ainda segue em investigação.

Casos Confirmados (foco da doença):

Montenegro (RS), propriedade comercial;

Sapucaia do Sul (RS), aves de um zoológico;

Casos suspeitos estão em:

Angélica (MS) – galinha doméstica para subsistência;

Chapecó (SC) – galinha doméstica para subsistência;

Concórdia (SC) – galinha doméstica para subsistência;

Garopaba (SC) – ave silvestre de vida livre;

Gaurama (RS) – galinha doméstica para subsistência;

Eldorado do Carajás (PA) – em sistema de criação para consumo;

Ipumirim (SC), galinha doméstica para comércio;

Aguiarnópolis (TO), galinha doméstica para comércio;

Salitre (CE) – galinha doméstica para subsistência.

VEJA MAIS

Casos já foram descartados:

Nova Brasilândia (MT) – galinha doméstica para subsistência;

Graccho Cardoso (SE) – galinha doméstica para subsistência;

Estância Velha (RS) – galinha doméstica para subsistência;

Derrubadas (RS) – ave silvestre de vida livre;

Triunfo (RS), galinha doméstica para subsistência.