Governo decide elevar valor dos juros do consignado para aposentados do INSS

Em uma reunião de ministros realizada nesta segunda-feira (20), o governo federal decidiu elevar o valor dos juros do consignado para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão vem após um impasse gerado na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) reduziu as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%.

Os bancos, especialmente os bancos privados, que são responsáveis pela grande maioria desses empréstimos, consideraram o valor inviável e suspenderam os consignados nessa modalidade. A situação levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ordenar uma solução para o problema, sem intervenção externa, isto é, do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na reunião desta segunda-feira ficou acertado que o valor dos juros será aumentado, mas não deve chegar aos 2,14% anteriores. Participaram da reunião os ministros Carlos Lupi (Previdência), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil).

A nova taxa será discutida com os bancos públicos, que respondem por 11% dos empréstimos consignados. O novo valor deverá ser referendado em reunião do CNPS na terça-feira (28) da outra semana.