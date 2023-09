Pix vírus: Hackers criam vírus que pode 'desviar' transações com pix para contas de criminosos; veja

Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) identificou que um golpe envolvendo transações está sendo feito por golpistas hackers. De acordo com o levantamento, vírus invadem aparelhos celulares de sistema Android e conseguem “desviar” os valores enviados por meio de pagamento por Pix.

Desde o final de 2022, os trojans bancários (conhecidos como cavalos de Tróia), têm se tornado uma ameaça constante para os clientes de instituições financeiras que utilizam o Pix.

No levantamento, feito por meio da Apura, empresa de cibersegurança com atuação no Brasil e na América Latina, foram identificados seis famílias de malwares (vírus) programados exclusivamente para o desvio de Pix. São eles: PixStealer (e sua variante MalRhino), BrazKing, PixPirate, BrasDex, GoatRAT e PixBankBot.

Como funciona o Vírus?

Para conseguirem acessar os celulares das vítimas com o vírus, os hackers utilizam da engenharia social, que consiste em persuadir alguém e instalar o vírus por conta própria. Um dos argumentos mais usados é o golpista afirmando que possui contato com empresas e instituições bancárias ou por meio de promessas de prêmios e sorteios.

"Uma vez que o celular da vítima é infectado, o malware permite que o criminoso intercepte a interação do usuário com o aplicativo e altere os parâmetros das transações via Pix, transferindo todo o valor do saldo para contas de laranjas. O malware sobrepõe telas falsas no visor do celular para que a vítima não perceba o golpe", afirma Moraes.

QR Codes também apresentam risco

O meio de pagamento por QR Code também apresenta risco. Em uma tática chamada “Quishing”, os criminosos enviam mensagens se passando por outras pessoas, direcionando as vítimas para algum site falso.

“Também é possível utilizar o QR Code para direcionar a vítima a um site falso, tentando se passar por um site verdadeiro, com o intuito de obter informações pessoais ou financeiras, ou para fazer o download de um malware”, explica.

Como se proteger do ataque de hackers sobre o devio de Pix

Achises Moraes, da Apura, listou dicas que podem ajudar a se proteger do ataque hackers, sendo eles:

Manter o sistema operacional do telefone atualizado;

do telefone atualizado; Instale um antivírus confiável em seu dispositivo;

confiável em seu dispositivo; Evite fazer downloads de aplicativos de fontes desconhecidas. Use as lojas oficiais, como a Play Store;

de fontes desconhecidas. Use as lojas oficiais, como a Play Store; Antes de fazer download de app, verifique se ele é oficial da instituição bancária;

da instituição bancária; Evite clicar em links enviados por e-mail, mensagens ou redes sociais, principalmente as de fontes desconhecidas;

enviados por e-mail, mensagens ou redes sociais, principalmente as de fontes desconhecidas; Desconfie de solicitações de dados pessoais;

Esteja alerto para erros de digitação , ortográficos ou pedidos de ações urgentes;

, ortográficos ou pedidos de ações urgentes; Utilize senhas seguras em seu aparelho;

em seu aparelho; Monitore suas transações.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com