Novo golpe do Pix: criminosos prometem renda extra para executar atividades on-line; entenda

A cada dia surgem novas tentativas de golpes on-line. Desta vez, criminosos estão abordando usuários, por meio do WhatsApp, oferecendo uma renda extra em troca da realização de atividades nas redes sociais. Após a conclusão dessas missões, cada pessoa ganha um valor simbólico, variando entre R$10 e R$20. No entanto, nas etapas seguintes, os golpistas agem.

Um auxiliar de escritório de 27 anos, que optou por não se identificar, caiu nesse golpe no último domingo (10). Ele recebeu um contato de supostos representantes de uma empresa chamada Nustream, que se apresentou como uma "especialista em criptomoedas". Segundo o jovem, ele foi inserido em um grupo no Telegram com mais de 2.000 pessoas, todas robôs.

O rapaz fechou as tarefas propostas em troca de pequenas quantias, variando entre R$10 e R$16. No total, seriam exigidas 18 tarefas diárias, com intervalos de 30 minutos entre elas, prometendo um faturamento de R$800 por dia. Após realizar cinco tarefas, os golpistas começaram a pedir "investimentos" ao jovem. Ele concordou visto que precisava de renda extra para cobrir suas despesas mensais.

No entanto, depois de transferir R$1.728 aos golpistas, recebeu um aviso da suposta representante da empresa informando que, caso não completasse a última tarefa, perderia todo o dinheiro. Em seguida, foi solicitado um novo investimento no valor de R$2.800. Essa era a chave do golpe, que prometia um retorno de 30% a 100% sobre o valor investido. Uma vez que a vítima transferia o dinheiro por meio do Pix, era excluída do grupo e bloqueada pelos administradores.

O advogado especialista em direito digital, Luiz D'Urso, afirmou que os criminosos podem obter números de telefone em bancos de dados expostos. "São milhares de números, eles escolhem alguns aleatoriamente e enviam mensagens", explicou. Após afirmar que não possuía mais dinheiro, o auxiliar de escritório foi removido do grupo. Posteriormente, registrou um boletim de ocorrência e uma reclamação no site Reclame Aqui contra o banco que recebeu o dinheiro transferido. A instituição financeira sugeriu que ele procurasse a própria agência.

VEJA MAIS

Como recuperar o dinheiro em caso de golpe no Pix?

Para solicitar o estorno de um Pix, o usuário deve acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central (BC) para garantir que vítimas de golpes financeiros recuperem seu dinheiro. Não é necessário registrar um boletim de ocorrência. Para utilizar o MED, basta entrar em contato pelo telefone ou chat do aplicativo do banco e relatar o ocorrido para solicitar o estorno. Após a análise feita pelas instituições financeiras, que pode levar até sete dias corridos, o valor bloqueado será devolvido em até 96 horas após a confirmação do golpe ou crime.

Luiz D'Urso recomenda que os bancos sejam imediatamente informados, tanto a instituição de origem quanto a que recebeu o dinheiro. "Os bancos têm responsabilidade nesse tipo de fraude, sendo obrigados a ressarcir os consumidores, principalmente devido à falta de segurança na fiscalização dessas fraudes no sistema bancário", destacou o advogado.

Qual a natureza do crime?

O golpe da renda extra é considerado estelionato e está previsto no artigo 171 do Código Penal, com a possibilidade de uma pena de um a três anos de reclusão.