‘Golpe da Bíblia’: Especialista acredita se tratar de boato golpe que usa bíblia para coletar dados

Nas redes sociais, internautas têm alertado sobre mais um golpe que está causando preocupação, principalmente àqueles que possuem crenças cristãs: o temido “Golpe da Bíblia”, popularmente conhecido como “Golpe da Palavra do Senhor”.

De acordo com um vídeo de 2021, mas que viralizou nas últimas semanas, um advogado relata sobre o golpe que consiste em ligar para uma pessoa, fazer perguntas tendenciosas para que a vítima responda com afirmações, como “sim”, “aceito”, “quero”, sendo mais comum perguntar se a pessoa “aceita jesus” e “aceita ouvir a palavra de Deus”. A partir disso, esse trecho é gravado e a voz da pessoa é usada como confirmação de transações feitas por meio de chamadas telefônicas.

Segundo o vídeo viral, os golpistas conseguem tirar “muito dinheiro” das vítimas, pois com a gravação da voz de um titular, basta ligar para alguma loja ou para um banco, fornecer alguns dados e confirmar com a gravação da voz que as ações podem ser feitas.

Especialista acredita que o “Golpe da Bíblia” é apenas um boato

A reportagem de Oliberal.com conversou com Brenno Miranda, Advogado Criminalista e Mestre em Segurança Pública, que afirmou achar difícil que transações possam ser feitas somente mediante reconhecimento de voz. Segundo ele, não há banco de dados que guardem as vozes das pessoas.

“Eu desconheço um sistema bancário ou de telemarketing que tenha um serviço de verificação de dados por meio de voz, até porque ninguém cadastra a voz ao se inscrever em algo”, afirma.

Segundo o especialista, seria necessário fazer a gravação da voz no ato do cadastro de bancos ou outras fontes de coletas de dados, assim como é feito com leituras biométricas, como digitais, reconhecimento facial, pulso e ocular.

O advogado frisa, ainda, que por terem conhecimento de Fake News e tentativas de golpe, os bancos estão investindo em veiculação de informações que esclarecem que dados pessoais e bancários não são feitos por telefone.

É preciso atenção

Brenno Miranda alerta que, por meio de ligações, ocorre de forma frequente tentativas de golpe por SMS, onde o golpista entra em contato com a vítima por chamada telefônica, pede alguns dados iniciais, envia um SMS e a partir de informações como código de verificação, é possível acessar dados existentes na conta de e-mail vinculada ao celular.

“Isso é bem comum. Eles fazem o envio do SMS e acessam um código para recuperação de conta, aí sim é possível acessar os dados das vítimas, por isso é preciso ter atenção ao repassar os dados ou acessar links”, afirma.

Site de verificação de Fake News também afirma se tratar de uma notícia falsa

O site boatos.org afirma que a mensagem se trata de uma Fake News com o intuito de alarmar e causar pânico.

Segundo o site, não há comprovações ou lógicas suficientes para sustentar o golpe, visto que compras com permissões por comandos de voz precisam de dados de uso pessoal anteriormente fornecidos, como data de nascimento, CPF, RG, além dos dados do cartão.

No site Iugu, é relatado que há o serviço de Voice Banking que realiza ações por meio de comando de voz, mas o usuário precisa falar de forma clara qual o serviço deseja executar, assim como citar em voz alta cada passo do mesmo, pois o serviço opera como uma "Alexa" ou como a "Siri", o que seria difícil fazer com a gravação apenas das partes em que o usuário permite a ação, como "sim, pode!", "Sim, eu aceito", e outras afirmações citadas nos relatos do suposto golpe.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com