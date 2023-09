Dono de bar é morto a tiros na Cidade Nova, em Ananindeua

O proprietário de um bar foi morto a tiros, na Cidade Nova 8, no município de Ananindeua. O homicídio ocorreu na noite de domingo (10). A vítima foi identificada como Deodato Cordeiro Chaves. O baleamento ocorreu no “Bar Quarentão”, na rua Providência, passando a rotatória do 40 horas, no Coqueiro.

Segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Científica do Pará, os autores do crime estavam em um veículo modelo Toyota Etios, de cor prata. O carro parou em frente ao bar e os desconhecidos fizeram os disparos contra Deidato. Ele morreu no local. A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta de 1h desta segunda-feira (11). Policiais civis e militares também estiveram na cena do crime. É desconhecida a autoria e, também, a motivação do crime.

A Polícia Militar informou que equipes do 6º Batalhão atenderam a ocorrência e ficaram no local até a chegada da Divisão de Homicídios e da Polícia Científica. Já a Polícia Civil acrescentou que equipes da Seccional da Cidade Nova trabalham para identificar os envolvidos no crime.