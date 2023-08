Bandidos pegam dados e conseguem fazer portabilidade do celular; saiba como tentar evitar o golpe

No dia 25 de agosto de 2023, Marcel Albuquerque, professor e youtuber, membro da equipe do influenciador Felipe Neto, viu-se envolto em uma situação alarmante ao se tornar vítima de um golpe cibernético que resultou na perda de acesso à sua linha telefônica e às suas redes sociais. A sequência de eventos que culminou nesse incidente teve início na semana passada, quando uma falha no acesso à internet foi seguida pela interrupção abrupta de sua linha telefônica, acompanhada por uma mensagem sugerindo uma suposta mudança em seu plano de telefone. Em um desenrolar subsequente, Marcel foi privado de seu acesso ao Instagram e ao WhatsApp.

O golpista que assumiu o controle de suas contas não hesitou em postar informações enganosas sobre propostas de investimento, agindo como se fosse o próprio Marcel. Esse comportamento fraudulentamente confundiu seguidores e amigos, causando um abalo significativo em sua imagem pública.

VEJA MAIS

"Ele usou fotos minhas dos meus próprios stories e redigiu textos promovendo opções de investimento. Além disso, ele usou um vídeo fora de contexto, criando a ilusão de que eu estava endossando aquilo", explica Marcel.

Após consultar especialistas, Marcel suspeita que alguém tenha obtido acesso a seus dados pessoais, como nome, CPF e número de telefone, para solicitar ilegalmente a portabilidade numérica para outra operadora, usurpando assim sua linha telefônica e sua identidade virtual.

A influência e a conexão de Marcel com Felipe Neto, que possui uma base de mais de 45 milhões de inscritos, tiveram um impacto importante na disseminação dessa fraude. Felipe Neto utilizou suas próprias redes para narrar o ocorrido e exigir que autoridades e empresas de telecomunicações adotassem medidas para combater esse tipo de crime digital. Em resposta, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) comprometeu-se a revisar o procedimento de portabilidade, a fim de reduzir a incidência de fraudes.

Mesmo hoje, Whatsapp continua inacessível para a vítima

Embora Marcel tenha conseguido recuperar parte de seu acesso e sua linha telefônica, o WhatsApp permanece inacessível, e o medo de que seus contatos também tenham sido enganados persiste. Ele salienta que a recuperação para pessoas com menor visibilidade na esfera pública pode ser ainda mais desafiadora.

Nas redes sociais, diversos relatos semelhantes de indivíduos afetados por golpes semelhantes surgiram, destacando a amplitude do problema.

Em um esforço para combater essa crescente onda de golpes, a Anatel modificou os procedimentos de portabilidade numérica, acrescentando uma etapa de confirmação para tornar o processo mais seguro. Essa mudança, implantada gradualmente em várias regiões do país, visa proporcionar aos clientes uma mensagem na tela do celular e um SMS para validar qualquer pedido de troca de operadora. A medida busca reforçar a segurança das transições, particularmente considerando o avanço da digitalização.

Conforme a Anatel esclarece, as empresas de telecomunicações são obrigadas a implementar medidas preventivas e corretivas para conter e interromper fraudes relacionadas aos seus serviços. Para consumidores que enfrentem situações de fraude, a agência enfatiza a possibilidade de reparação de danos de acordo com o Regulamento Geral do Consumidor.

Medidas permanecem restritas por motivos de segurança

Embora as empresas de telecomunicações afirmem estar aprimorando continuamente seus protocolos contra fraudes, a divulgação detalhada dessas medidas permanece restrita por motivos de segurança, conforme apontado pela Conexis Brasil Digital, a associação que reúne as empresas do setor.

Desde a introdução da portabilidade numérica em 2008, mais de 87 milhões de trocas de operadoras foram realizadas no Brasil, abrangendo linhas fixas e móveis, de acordo com a ABR Telecom.

Com a experiência do golpe, Marcel reforçou suas medidas de segurança nas redes sociais. Optou por abandonar a autenticação por SMS em favor de um aplicativo de autenticação, reconhecendo que o método exclusivo de verificação por SMS se mostrou vulnerável. Ele também recomenda ativar a verificação por reconhecimento facial em aplicativos bancários como precaução adicional.

Como identificar golpe?

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) orienta os consumidores a desconfiarem de comunicações não solicitadas que ofereçam promoções ou vantagens relacionadas a seus serviços telefônicos, especialmente quando não houver solicitação prévia à operadora. Alerta ainda que operadoras legítimas não costumam requerer dados pessoais por telefone ou e-mail, e erros gramaticais em mensagens podem denotar tentativas de fraude.

A proteção dos dados pessoais é essencial; verificar a origem de mensagens recebidas e evitar clicar em links desconhecidos são práticas recomendadas. Ofertas exageradamente atraentes devem ser confirmadas por meio dos canais oficiais das operadoras. Manter sistemas e softwares atualizados e protegidos por antivírus e firewalls também é crucial.

Marcel adverte contra a confiança em promessas de enriquecimento fácil e sugere medidas para verificar a autenticidade de declarações online, incluindo o contato direto para confirmar informações.

No caso de o consumidor ser vítima de uma fraude, a Anatel aconselha a registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, ressaltando que os registros das alterações realizadas pelas operadoras podem ser utilizados para investigações criminais.

Além das fraudes relacionadas à portabilidade, os criminosos também podem comprometer linhas telefônicas por meio da substituição de chips, conhecida como "Sim Swap". Para combater essa tática, as prestadoras de serviços estão adotando medidas como identificação biométrica e análise de documentos para evitar transferências fraudulentas. A utilização de senhas de bloqueio do chip é recomendada como forma adicional de proteção.

Em um esforço conjunto entre as autoridades, empresas de telecomunicações e os próprios consumidores, espera-se minimizar a frequência desses golpes cibernéticos e criar um ambiente mais seguro e protegido no mundo digital.