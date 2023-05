Golpistas usam inteligência artificial para imitar voz de pessoas; influencer alerta pela internet

A inteligência artificial tem prós e contras na vida cotidiana, que em geral podem dar brecha para pessoas mal intencionadas. Alguns criminosos estão aplicando golpes, especialmente por meio da imitação de vozes de pessoas. Uma das vítimas foi o pai do inflenciador digital Dário, responsável pela conta Almanaque SOS.

No vídeo ele detalha como foi possível imitá-lo. Assista!

Especialistas digitais não têm dúvidas sobre a facilidade da ferramenta. Muitos golpistas usam para convencer as pessoas, principalmente os idosos, de que seus entes queridos estão em perigo. Em 2022, os golpes de impostores ocuparam o segundo lugar na lista dos golpes mais populares nos Estados Unidos, com mais de 36.000 relatos de pessoas.

Engana-se quem pensa que essas ferramentas precisam de muitos aparatos. Uma pequena amostra de áudio contendo apenas algumas frases já é suficiente para enganar uma pessoa, como no caso do pai do Dario. A inteligência artificial é capaz de recriar o tom, o timbre e o sotaque - usando um vasto banco de dados de vozes para encontrar outras semelhantes e prever padrões.