Gol a R$ 7 mil? Relembre quanto alguns modelos de carro custavam em 1994

Em 1º de julho de 1994, o Brasil dava adeus ao Cruzeiro e dava as boas-vindas ao Real, a nova moeda oficial do país. Essa mudança histórica marcou o fim da hiperinflação e o início de uma nova era para a economia brasileira. 30 anos depois, é possível olhar para trás e ver como o real impactou diversos setores, inclusive o mercado automotivo. Naquela época, um carro popular podia ser adquirido por um valor relativamente acessível, diferente dos dias atuais.

Veja quanto custavam alguns modelos populares em 1994, segundo a revista Auto Esporte, e compare com os valores atuais, ajustados pela inflação:

Volkswagen Gol

Volkswagen Gol tinha preço de carro popular em 1994. (Foto: Divulgação/Volkswagen)

💲 Antes: R$ 7.243

💲 Agora: R$ 89.258

O carro mais vendido do Brasil em 1994, o Gol 1000, custava R$ 7.243. Hoje, o equivalente seria de R$ 89.258, um valor superior a muitos carros compactos atuais. Já a versão GTI, com motor 2.0, saia por R$ 23.117, o que hoje representaria R$ 284.877.

Volkswagen Voyage

Volkswagen Voyage teria preço de um Jeep Renegade Sport em 2024. (Foto: Reprodução/Autoesporte)

💲 Antes: R$ 11.402

💲 Agora: R$ 140.510

Outro modelo popular da época, o Voyage, tinha preços que partiam de R$ 11.402. Com a inflação, esse valor sobe para R$ 140.510, aproximadamente o mesmo preço de um Jeep Renegade Sport em 2024.

Chevrolet Corsa

Chevrolet Corsa custava R$ 7.350. (Foto: Ricardo Novelli/Autoesporte/Acervo MIAU)

💲 Antes: R$ 7.350

💲 Agora: R$ 90.576

O Corsa, um dos carros mais queridos do público brasileiro, custava entre R$ 7.350 (versão Wind) e R$ 11.950 (versão GLI). Hoje, esses valores se transformam em R$ 90.576 e R$ 147.263, respectivamente. Hoje, o valor do automóvel mais barato do Brasil, o Fiat Mobi, é de R$ 72.990.

Chevrolet Kadett

Chevrolet Kadett GS 1990. (Foto: Carlos G. de Paula/Acervo MIAU)

💲 Antes: R$ 15.520

💲 Agora: R$ 191.257

O Kadett, um hatch médio que marcou época, era vendido a partir de R$ 15.520. Ajustado pela inflação, o valor sobe para R$ 191.257, superando até mesmo o preço de um Jaguar XE R-Sport Turbo 2018.

Chevrolet Monza

Chevrolet Monza existe há mais de 40 anos. (Foto: Reprodução/Auto Esporte)

💲 Antes: R$ 16.702

💲 Agora: R$ 205.823

O icônico Monza, símbolo de status nos anos 90, tinha preços que partiam de R$ 16.702 e chegavam a R$ 19.900. Hoje, esses valores se transformam em R$ 205.823, ultrapassando até mesmo o preço de um BMW X1 sDrive20i .

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)