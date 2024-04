Brasil vende mais de nove mil veículos por dia e supera marca do mês anterior

No mês de março, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) relatou um aumento no licenciamento e na produção de veículos no Brasil em comparação com fevereiro. No entanto, ambos os indicadores mostraram uma diminuição quando comparados ao mesmo período do ano passado.

O licenciamento registrou um crescimento de 13,6% em relação a fevereiro, com 187.731 unidades vendidas, abrangendo veículos leves, caminhões e ônibus.

Por outro lado, houve uma queda de 5,7% em comparação com março do ano anterior. O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, atribui essa queda ao fato de que março deste ano teve três dias úteis a menos do que março de 2023. "A média diária de vendas [em março] foi de 9,4 mil unidades", destacou Leite.

Quanto à produção, houve um aumento de 3,2% em relação a fevereiro deste ano, totalizando 195.751 unidades montadas. Leite comentou: "A produção foi a melhor desde novembro e está se ajustando à crescente demanda do mercado. Em março, ela se aproximou do patamar de 200 mil unidades". No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve uma queda na produção de 11,8%.

Leite também observou um ponto positivo, mencionando que a primeira semana de abril foi a melhor desde 2014, indicando uma tendência de crescimento no mercado.

As exportações apresentaram um desempenho positivo em comparação mensal, com um aumento de 6,5%. No entanto, na comparação anual, houve uma queda de 28%, principalmente devido a reduções nos mercados de destino, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai e México.

Em relação aos empregos no setor, houve uma estabilidade, com um pequeno aumento em relação a fevereiro e uma leve queda em comparação com março do ano passado. Em março, 101.404 pessoas estavam empregadas no setor, representando um aumento de 0,7% em relação a fevereiro e uma queda de 0,2% em relação a março de 2023.