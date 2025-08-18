Geração Z é o público que mais cresce nas negociações de dívidas no Pará, aponta levantamento

No Pará, a busca por renegociação de dívidas tem crescido acima da média nacional. De janeiro a julho de 2025, o estado registrou aumento de 13,16% no número de consumidores que procuraram a Serasa para negociar débitos em comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque fica para os jovens de 18 a 25 anos, que lideram esse movimento: a chamada Geração Z ampliou em 64,76% a participação nas negociações, mostrando maior preocupação em começar a vida adulta com o nome limpo.

Esse comportamento acompanha a tendência observada em todo o país, onde os brasileiros têm buscado alternativas para retomar o controle das finanças em meio a um cenário de inadimplência recorde. Segundo dados da Serasa, houve crescimento de 11,4% nas negociações de dívidas no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024.

Em nível nacional, mais de 1,5 milhão de jovens entre 18 e 25 anos aproveitaram as condições de desconto oferecidas para regularizar dívidas, o que fez a representatividade da faixa etária saltar de 9,9% para 13,3% do total de consumidores atendidos pela plataforma. Enquanto isso, entre os brasileiros com mais de 65 anos, a procura caiu 4,7%, indicando menor adesão desse público às negociações digitais.

Os números refletem o avanço da educação financeira, conforme especialistas. “O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças”, explica Patrícia Camillo, gerente da Serasa.

“Compreendendo pessoas com até 25 anos, muitos estão dando primeiros passos na vida profissional, e aproveitar os descontos agora pode evitar que as dívidas se transformem em um problema maior no futuro”, completa Camillo.

Mais responsáveis e interessados em finanças

Em linha com o levantamento, uma pesquisa da Serasa ouviu 2.923 jovens de 18 a 29 anos, para entender as tendências de comportamento da Geração Z em relação ao dinheiro. De acordo com o estudo, 55% dos entrevistados já assumiram a responsabilidade dos seus próprios gastos mensais e 39% contribuem ou dividem as despesas da casa.

No Norte, 59,9% responderam que são responsáveis pelos próprios gastos e 38,9% dizem que ajudam nas despesas da casa.

“Essa geração se mostra ainda mais madura financeiramente, colocando o pagamento de contas e dívidas, por exemplo, como uma das prioridades com o dinheiro que têm atualmente”, analisa a gerente. “Além disso, mais da metade dos jovens (57%) afirmam que aprenderem a correr atrás de sua estabilidade financeira por terem crescido em um ambiente instável, adotando novos hábitos e buscando mais informações sobre educação financeira”, conclui Camillo.

Pará ultrapassa 2 milhões de inadimplentes em julho

Em julho, a Serasa registrou no Pará 2.880.461 milhões de inadimplentes, um aumento de 0.88% em relação a junho quando eram 2.855.214 milhões de pessoas nessa situação. Já no cenário nacional, houve um registro de 78,16 milhões de pessoas inadimplentes em julho, a maior marca do ano e da série histórica da Serasa. No total, são 307 milhões de dívidas, que somam R$ 482 bilhões – o valor médio por débito é de R$ 1.570,17.

Bancos e cartões de crédito lideram as causas da inadimplência, concentrando 27,2% das pendências. Em seguida, aparecem contas básicas como água, luz e gás (20,6%) e financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos (19,47%).

Ao analisar o perfil dos inadimplentes, por sua vez, os jovens ainda representam a menor parcela, mas os números seguem crescendo em todas as faixas-etárias. “São sete meses consecutivos de alta, desde a última queda registrada em dezembro de 2024”, afirma Patrícia. “Para todas as idades, regularizar as contas é o primeiro passo para sair do vermelho e retomar o controle da vida financeira”.

O ticket médio de dívidas por inadimplente no estado é de R$ 4.742,25. Bancos e cartões é o segmento com maior número de endividados, 28,27%. Em seguida aparece as financeira com 20,91% e o varejo, com 17,89%.

Saiba como aproveitar as ofertas para renegociar dívidas

Quem pretende organizar as finanças no segundo semestre pode contar com condições especiais de negociação. Atualmente, há 623 milhões de ofertas disponíveis com descontos que podem chegar a 90% sobre o valor da dívida, dependendo do credor.

As propostas podem ser consultadas e fechadas de forma simples, sem precisar sair de casa. Basta acessar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096