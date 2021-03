Gasolina e diesel terão novo aumento nesta terça, 2, anuncia Petrobras

A Petrobras informou nesta segunda-feira, por meio da assessoria de imprensa, que os preços da gasolina e do diesel nas refinarias terão novo aumento, a partir de terça-feira (2). A alta vem pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro pedir a substituição do presidente da companhia, por estar insatisfeito com a política de preço da petroleira.

O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro, alta de R$ 0,12 por litro (4,8%), enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, aumento de R$ 0,13 por litro (5%).

Trata-se da quinta alta apenas neste ano nos preços da gasolina, e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina nas refinarias custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

Com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 41,3% em 2021, e do diesel, 34,16%.