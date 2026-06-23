Gasolina e diesel S10 ficam mais caros em Belém e no Pará, com diesel acumulando quase 20% de alta

Os preços da gasolina comum e do diesel S10 registraram aumento significativo no Pará e em Belém ao longo de 2026, segundo atualização do Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A comparação entre a última semana de dezembro de 2025 e o período de 14 a 20 de junho de 2026 revela aumentos expressivos nos dois combustíveis.

O principal destaque segue sendo o diesel S10, essencial para o transporte de cargas, abastecimento urbano e atividades produtivas. No estado, o preço médio subiu de R$ 6,18 para R$ 7,34, acumulando alta de 18,77%. Em Belém, o avanço foi ainda maior: de R$ 5,93 para R$ 7,08, um reajuste de 19,39%.

A gasolina comum também apresentou elevação relevante. No Pará, o preço médio passou de R$ 6,20 para R$ 6,75 por litro, alta de 8,87%. Já na capital, o valor subiu de R$ 6,19 para R$ 6,78, com aumento de 9,53%.

No ranking nacional da Agência Nacional do Petróleo, o Pará segue entre os estados com combustíveis mais caros do país. Na semana analisada, o estado ocupou a 6ª posição no preço médio do diesel S10 (R$ 7,34 por litro) e a 14ª posição no caso da gasolina comum (R$ 6,75).

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O levantamento também aponta forte variação de preços dentro do próprio estado. Apesar das diferenças geográficas e logísticas — comuns em um território de dimensões continentais como o Pará —, a discrepância entre os valores chama atenção.

Na gasolina comum, os preços variaram de R$ 6,15 a R$ 7,79, diferença de R$ 1,64 por litro, ou 26,7%. No diesel S10, a variação foi ainda maior: de R$ 6,58 a R$ 8,80, diferença de R$ 2,22, equivalente a 33,7%.

Segundo o técnico supervisor do Dieese/PA, Everson Costa, essas diferenças impactam diretamente o custo de vida e a atividade econômica, especialmente nas regiões mais afastadas.

De acordo com a avaliação do órgão, municípios com combustíveis mais caros enfrentam aumento nos custos de frete, transporte de passageiros, abastecimento de alimentos e serviços, o que contribui para ampliar desigualdades regionais e pressionar o orçamento das famílias.

O Dieese/PA também destaca que o diesel tem impacto mais direto na cadeia produtiva, por influenciar o transporte de mercadorias e insumos, enquanto a gasolina afeta principalmente o deslocamento urbano e o orçamento das famílias.

Gasolina comum – evolução de preços (Pará e Belém)

Pará (Estado)

Dez/2025: R$ 6,20 por litro

Jun/2026: R$ 6,75 por litro

Variação: +8,87%

Belém

Dez/2025: R$ 6,19 por litro

Jun/2026: R$ 6,78 por litro

Variação: +9,53%

Diesel S10 – evolução de preços (Pará e Belém)

Pará

Dez/2025: R$ 6,18 por litro

Jun/2026: R$ 7,34 por litro

Variação: +18,77%

Belém

Dez/2025: R$ 5,93 por litro

Jun/2026: R$ 7,08 por litro

Variação: +19,39%